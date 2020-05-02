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«Волна» обыграла «Ошмяны», «Стэнлес» уступил «Молодечно»

02.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Волна» обыграла «Ошмяны», «Стэнлес» уступил «Молодечно»
Первую победу в сезоне одержала «Волна». В домашнем матче против «Ошмян» пинчанам удалось победить 3:2. Виктория далась хозяевам очень непросто. Напомним, в первых двух турах «Волна» мячей не забила и имела лишь одно очко в активе. В 4 туре пинчане сыграют с «Гранитом» в Лунинце.

А вот «Стэнлес» впервые в сезоне проиграл. Ожидалось, что после победы над «Чайкой» 15:0 пинчанам будет тяжело: «Молодечно» — команда опытная и с традициями. Пинчане смогли отыграться со счета 0:2, однако хозяева оказались сильнее и снова вышли вперед. Итоговый счет 2:3 в пользу футболистов из Молодечно.
Несмотря на поражение, «Стэнлес» производит приятное впечатление на старте сезоне. Если команда продолжит в том же духе, то наверняка сможет побороться за повышение в классе.

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