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«Волна» обыграла «Ошмяны», «Стэнлес» уступил «Молодечно»
02.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
А вот «Стэнлес» впервые в сезоне проиграл. Ожидалось, что после победы над «Чайкой» 15:0 пинчанам будет тяжело: «Молодечно» — команда опытная и с традициями. Пинчане смогли отыграться со счета 0:2, однако хозяева оказались сильнее и снова вышли вперед. Итоговый счет 2:3 в пользу футболистов из Молодечно.
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