«Волна» обыграла «Ошмяны», «Стэнлес» уступил «Молодечно»

Источник материала: Полесская правда



Первую победу в сезоне одержала «Волна». В домашнем матче против «Ошмян» пинчанам удалось победить 3:2. Виктория далась хозяевам очень непросто. Напомним, в первых двух турах «Волна» мячей не забила и имела лишь одно очко в активе. В 4 туре пинчане сыграют с «Гранитом» в Лунинце.

А вот «Стэнлес» впервые в сезоне проиграл. Ожидалось, что после победы над «Чайкой» 15:0 пинчанам будет тяжело: «Молодечно» — команда опытная и с традициями. Пинчане смогли отыграться со счета 0:2, однако хозяева оказались сильнее и снова вышли вперед. Итоговый счет 2:3 в пользу футболистов из Молодечно.

Несмотря на поражение, «Стэнлес» производит приятное впечатление на старте сезоне. Если команда продолжит в том же духе, то наверняка сможет побороться за повышение в классе.