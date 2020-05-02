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Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших ему жизнь

02.05.2020 19:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших ему жизнь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сына в честь двух медиков, которые спасли ему жизнь. Об этом на своей странице в Instagram рассказала мать ребенка Кэрри Симондс.

Глава правительства назвал сына Уилфред Лоури Николас Джонсон. Имя Уилфред – в честь дедушки Бориса, Лоури – в честь деда Симондс, а Николас – в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые спасли Борису Джонсону жизнь в прошлом месяце.

Премьер-министр присутствовал при рождении сына 29 апреля. Это его пятый ребенок, также у него есть четверо взрослых детей от предыдущего брака.

27 апреля глава британского кабмина вернулся к исполнению своих обязанностей после того, как в тяжелой форме перенес коронавирус.

Фото: reuters

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сына в честь двух медиков, которые спасли ему жизнь. Об этом на своей странице в Instagram рассказала мать ребенка...
 
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