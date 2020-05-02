Швейцария планирует открывать границы

Источник материала: Вороновская газета





В Швейцарии улучшается ситуация с пандемией коронавируса, и страна намерена открывать границы для въезда на основе двусторонних договоренностей, сообщила министр юстиции и полиции Карин Келлер-Суттер в опубликованном интервью в газете La Tribune de Geneve.

Вероятнее всего, сразу это будут соседние страны, в частности Австрия.

Министр напомнила, что на момент закрытия границ в Европе координация между соседними странами «оставляла желать лучшего», поэтому при открытии надо учесть этот фактор.

«Это будет происходить в согласованной манере, и очень вероятно — напрямую между двумя государствами, нежели в общем порядке на европейском уровне», — сказала министр, добавив, что речь идет о смягчении ограничений «в каждом случае в отдельности».

По словам Карин Келлер-Суттер, любое открытие границ «должно происходить на взаимной основе». Отвечая на вопрос о том, с какой из стран договоренность об открытии границ может быть достигнута раньше остальных, она назвала Австрию. В целом, считает Келлер-Суттер, поначалу границы будут открыты между соседними странами, потом – с Европой, на третьем этапе — с неевропейскими странами.

С 25 марта Швейцария установила запрет на въезд для граждан стран Шенгенского пространства, за исключением подданных Княжества Лихтенштейн. Неделей раньше на три месяца была приостановлена выдача виз гражданам государств, не входящих в Шенген.

С начала апреля число ежедневно фиксируемых случаев заболевания резко снизилось, поэтому 27 апреля Швейцария начала программу постепенного смягчения ограничений, введенных властями в связи с пандемией.

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