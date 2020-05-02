ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Польские визовые центры частично начнут работать с 11 маяSputnik

02.05.2020 20:32 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Визовые центры Польши в Бресте, Гродно и Минске возобновят свою работу с 11 мая, об этом говорится в сообщении польского правительства.

Польские визовые центры частично начнут работать с 11 маяSputnik

Консульский отдел Посольства Республики Польша в Минске, Генконсульства в Бресте и Гродно изменили правила приема клиентов с 1 по 31 мая. Прием по юридическим и гражданским вопросам проводится только в случаях, когда требуется помощь консула.

Прием визовых заявлений приостановлен, в то же время с 11 мая подать документы могут следующие категории граждан: работающие в Польше или имеющие разрешение на работу, в том числе сезонного характера; обладатели карты поляка; водители-международники.

В то же время прием документов на карту поляка пока приостановлен.

Отмечается, что лица, которые планируют поездку в Польшу для других целей, будут приняты на следующих этапах возобновления приема заявлений.

По последним данным, количество заболевших коронавирусом в Польше превысило 13 тысяч человек, умерли 650 пациентов с COVID-19. В стране объявлен режим эпидемии, границы для иностранцев закрыты, восстановлен контроль на границах Шенгенской зоны. Не работают школы, детсады и университеты, мелкий бизнес, перемещение граждан ограничено.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Визовые центры Польши в Бресте, Гродно и Минске возобновят свою работу с 11 мая, об этом говорится в сообщении польского правительства. Консульский отдел...
 
Новости дня
Новости
 
Пресс-секретарь президента рассказала, делал ли Лукашенко тест на коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика