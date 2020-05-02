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Польские визовые центры частично начнут работать с 11 маяSputnik
02.05.2020 20:32 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Визовые центры Польши в Бресте, Гродно и Минске возобновят свою работу с 11 мая, об этом говорится в сообщении польского
Консульский отдел Посольства Республики
Прием визовых заявлений приостановлен, в то же время с 11 мая подать документы могут следующие категории граждан: работающие в
В то же время прием документов на карту поляка пока приостановлен.
Отмечается, что лица, которые планируют поездку в Польшу для других целей, будут приняты на следующих этапах возобновления приема заявлений.
По последним данным, количество заболевших коронавирусом в Польше превысило 13 тысяч человек, умерли 650 пациентов с COVID-19. В стране объявлен режим эпидемии,
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Визовые центры Польши в Бресте, Гродно и Минске возобновят свою работу с 11 мая, об этом говорится в сообщении польского правительства. Консульский отдел...
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