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Пресс-секретарь президента рассказала, делал ли Лукашенко тест на коронавирус

02.05.2020 20:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента рассказала в эфире «Беларусь 1», делал ли Александр Лукашенко тест на коронавирус.

— Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус, — заявила Наталья Эйсмонт. — В этом нет никакой необходимости.

Пресс-секретарь президента объяснила, что Александр Лукашенко живет за городом, в деревне, не менял своих привычек.

— У него крепкий иммунитет, он хорошо себя чувствует, и необходимости делать текст у него нет, — сказала Наталья Эйсмонт.

 
 
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Пресс-секретарь президента рассказала в эфире «Беларусь 1», делал ли Александр Лукашенко тест на коронавирус.
 
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