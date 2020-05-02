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Пресс-секретарь президента рассказала, делал ли Лукашенко тест на коронавирус
02.05.2020 20:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретарь президента рассказала в
— Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус, — заявила Наталья Эйсмонт. — В этом нет никакой необходимости.
Пресс-секретарь президента объяснила, что Александр Лукашенко живет за городом, в деревне, не менял своих привычек.
— У него крепкий иммунитет, он хорошо себя чувствует, и необходимости делать текст у него нет, — сказала Наталья Эйсмонт.
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Пресс-секретарь президента рассказала в эфире «Беларусь 1», делал ли Александр Лукашенко тест на коронавирус.
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