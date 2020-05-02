Пресс-секретарь президента рассказала, делал ли Лукашенко тест на коронавирус

Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента рассказала в эфире «Беларусь 1» , делал ли Александр Лукашенко тест на коронавирус.

— Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус, — заявила Наталья Эйсмонт. — В этом нет никакой необходимости.

Пресс-секретарь президента объяснила, что Александр Лукашенко живет за городом, в деревне, не менял своих привычек.

— У него крепкий иммунитет, он хорошо себя чувствует, и необходимости делать текст у него нет, — сказала Наталья Эйсмонт.