|
Эйсмонт: Лукашенко не сдавал тест на коронавирус
02.05.2020 20:35 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко до сих пор не сдавал тест на COVID-19. Об этом сообщила в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.
«В этом нет никакой необходимости», – пояснила Эйсмонт.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко до сих пор не сдавал тест на COVID-19. Об этом сообщила в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь Президента Наталья...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)