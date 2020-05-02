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Эйсмонт: Лукашенко не сдавал тест на коронавирус

02.05.2020 20:35 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эйсмонт: Лукашенко не сдавал тест на коронавирус

Президент Беларуси Александр Лукашенко до сих пор не сдавал тест на COVID-19. Об этом сообщила в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.

«В этом нет никакой необходимости», – пояснила Эйсмонт.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко до сих пор не сдавал тест на COVID-19. Об этом сообщила в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь Президента Наталья...
 
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