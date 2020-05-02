Эйсмонт: Лукашенко не сдавал тест на коронавирус

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко до сих пор не сдавал тест на COVID-19. Об этом сообщила в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.

«В этом нет никакой необходимости», – пояснила Эйсмонт.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram