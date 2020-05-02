Наталья Эйсмонт: Лукашенко не сдавал тест на коронавирус

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко до сих пор не сдавал тест на COVID-19. Об этом сообщила в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.

«Я уже где-то это комментировала. В этом нет никакой необходимости. Вот единственная причина, по которой так происходит», – пояснила Эйсмонт.

Пресс-секретарь отметила, что Президент живет за городом и ведет здоровый образ жизни. У него крепкий иммунитет и он хорошо себя чувствует.

Фото: БЕЛТА

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