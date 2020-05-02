|
Как не поддаться панике, когда ищешь и находишь главные симптомы болезни? Интервью с психологом Павлом Зыгмантовичем
02.05.2020 22:20 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Наша привычная жизнь меняется, и контролировать мы это не можем. Но определенно что-то в наших силах. Да, правила гигиены за последние месяцы мы уже точно изучили. И если лечить коронавирус идем к инфекционисту, то тревоги, связанные с ним, – адресуем психологу. И не стесняйтесь, вы же хотите поговорить об этом. Конечно, на безопасном расстоянии.
Смотрите интервью с психологом Павлом Зыгмантовичем. Подробности – в видеоинформации.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как не поддаться панике, когда ищешь и находишь главные симптомы болезни? Интервью с психологом Павлом Зыгмантовичем
Наша привычная жизнь меняется, и контролировать мы это не можем. Но определенно что-то в наших силах. Да, правила гигиены за последние месяцы мы уже точно изучили. И...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)