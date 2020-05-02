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Как не поддаться панике, когда ищешь и находишь главные симптомы болезни? Интервью с психологом Павлом Зыгмантовичем

02.05.2020 22:20 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как не поддаться панике, когда ищешь и находишь главные симптомы болезни? Интервью с психологом Павлом Зыгмантовичем

Наша привычная жизнь меняется, и контролировать мы это не можем. Но определенно что-то в наших силах. Да, правила гигиены за последние месяцы мы уже точно изучили. И если лечить коронавирус идем к инфекционисту, то тревоги, связанные с ним, – адресуем психологу. И не стесняйтесь, вы же хотите поговорить об этом. Конечно, на безопасном расстоянии.

Смотрите интервью с психологом Павлом Зыгмантовичем. Подробности – в видеоинформации.


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Наша привычная жизнь меняется, и контролировать мы это не можем. Но определенно что-то в наших силах. Да, правила гигиены за последние месяцы мы уже точно изучили. И...
 
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