Как не поддаться панике, когда ищешь и находишь главные симптомы болезни? Интервью с психологом Павлом Зыгмантовичем

Источник материала: ОНТ

Наша привычная жизнь меняется, и контролировать мы это не можем. Но определенно что-то в наших силах. Да, правила гигиены за последние месяцы мы уже точно изучили. И если лечить коронавирус идем к инфекционисту, то тревоги, связанные с ним, – адресуем психологу. И не стесняйтесь, вы же хотите поговорить об этом. Конечно, на безопасном расстоянии.

Смотрите интервью с психологом Павлом Зыгмантовичем. Подробности – в видеоинформации.





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