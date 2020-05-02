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Огнен Ролович: «Я не считаю, что Беларусь делает большую ошибку продолжая чемпионат. Не вижу больших проблем с вирусом»

02.05.2020 22:36 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Минска» Огнен Ролович поделился мнением о чемпионате Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

 - Что ты можешь сказать о ситуации с пандемией, о том, что в условиях пандемии наш чемпионат продолжается, это нормально?

– Я не тот человек, который должен говорить об этом, я не имею достаточных знаний, но во всем мире футбол остановлен, даже в моей Черногории, где не много случаев заражения, и мы уважаем меры, которые предпринимаются национальной системой здравоохранения.

Но я не считаю, что Беларусь делает большую ошибку продолжая чемпионат потому, что я, например, не вижу в Беларуси больших проблем с вирусом.

- Что твоя семья, твои друзья в Черногории, Грузии, других странах, где ты играл, думают об этом всем, о том, что ты играешь?

– Моя семья и друзья в Черногории, Грузии, других странах думают, что Беларуси следует остановить чемпионат, но они видят ситуацию только в своих странах и думают, что тут то же самое, та же ситуация с вирусом и те же правила. Если ты меня сейчас спросишь, стоит ли остановить футбол в Беларуси, я скажу: «Не знаю, пока ситуация кажется нормальной и можно продолжать», – сказал Ролович.

В Беларуси зарегистрированы 15828 человек с коронавирусом. 97 пациентов умерли.

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Огнен Ролович: «Безумие, что мы продолжаем играть. В Беларуси странный менталитет — если боишься, значит ты не мужчина»

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий «Минска» Огнен Ролович поделился мнением о чемпионате Беларуси в условиях пандемии коронавируса.
 
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