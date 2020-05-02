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ООН предупреждает об опасности эпидемии дезинформации
02.05.2020 22:24 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЖертвами дезинформации в наше время становятся не только мировые политики, но и целые страны. Накануне Всемирного дня свободы прессы Организация Объединенных Наций в очередной раз предупредила мир об этой опасности. Глава организации выразил особые слова благодарности тем СМИ, которые в непростое время умеют рассказывать о коронавирусе правдиво и достоверно.
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: "Деятельность журналистов, работников СМИ играет решающую роль в том, чтобы помочь нам принимать обоснованные решения. Сейчас, когда мир борется с пандемией COVID-19, от этих решений зависят вопросы жизни и смерти. Мы призываем правительства и другие стороны гарантировать журналистам возможность выполнять свою работу. Пандемия COVID-19 породила вторую пандемию - дезинформации: от массы советов, вредящих здоровью, до диких теорий заговора. Пресса должна давать противоядие: проверенные, научные, основанные на фактах новости и анализ. Сегодня мы благодарим те средства массовой информации, которые представляют факты и анализ, вовлекают в это руководителей всех областей и говорят правду".
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Жертвами дезинформации в наше время становятся не только мировые политики, но и целые страны. Накануне Всемирного дня свободы прессы Организация Объединенных...
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