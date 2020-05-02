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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ООН предупреждает об опасности эпидемии дезинформации Жертвами дезинформации в наше время становятся не только мировые политики, но и целые страны. Накануне Всемирного дня свободы прессы Организация Объединенных...

Жертвами дезинформации в наше время становятся не только мировые политики, но и целые страны. Накануне Всемирного дня свободы прессы Организация Объединенных Наций в очередной раз предупредила мир об этой опасности. Глава организации выразил особые слова благодарности тем СМИ, которые в непростое время умеют рассказывать о коронавирусе правдиво и достоверно.