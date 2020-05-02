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Пресс-секретарь Лукашенко о том, почему он не сдает тест на COVID-19: «Он живет за городом, в деревне, не менял своих привычек»
02.05.2020 22:18 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, почему он не сдает тест на
«Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости – вот единственная причина, по которой так происходит.
Президент живет за городом, фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует. И именно в этой связи необходимости делать тест на сегодняшний день нет», – сказала Эйсмонт в эфире
Лукашенко играл в хоккей с Дмитрием Мелешко за 10 дней до того, как у последнего
Поэтому в данном случае президент - контакт 2 уровня. К контактам второго уровня относятся те, у кого был возможный контакт с инфицированным по месту проживания (временного пребывания), учебы, работы, оказания медицинской помощи и др.
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Пресс-секретарь Лукашенко о том, почему он не сдает тест на COVID-19: «Он живет за городом, в деревне, не менял своих привычек»
Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, почему он не сдает тест на коронавирус.
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