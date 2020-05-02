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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алексей Талай получил персональное приглашение на Паралимпийские игры в Токио Известный мотиватор, спортсмен Алексей Талай получил персональное приглашение на Паралимпийские игры в Токио. Какую работу пришлось проделать, чтобы получить...

Известный мотиватор, спортсмен Алексей Талай получил персональное приглашение на Паралимпийские игры в Токио. Какую работу пришлось проделать, чтобы получить пропуск в Японию, и насколько уникальный этот случай в мировом спорте - расскажет10 утра. Бассейн Белорусского государственного университета физической культуры. Алексей Талай готовится к очередной тренировке. Но перед началом работы - беседа с ректором Сергеем Репкиным о грядущих совместных проектах. С прошлого года атлет - талисман БГУФК. Такое решение было принято после мотивирующего выступления Алексея перед студентами-первокурсниками.Алексей - как раз ярчайший пример желания совершенствоваться, ставить цели и их достигать. В 16 лет после несчастного случая он лишился ног и рук, сегодня он успешный бизнесмен, отец и муж, спортсмен, а совсем недавно получил персональную лицензию на Паралимпиаду в Токио.Алексей - рекордсмен мира в брассе, однако на Паралимпиаде в его категории такой дисциплины нет - только плавание на спине. Но на этот факт атлет не обращает внимания - перенос турнира на один год позволит Алексею в этой дисциплине выйти на пик формы - тренировки у спортсмена проходят каждый день, кроме воскресенья. План-минимум на одно часовое занятие - проплыть 1100 метров. От Алексея ждем медального выступления в Токио!Готовиться к главному старту четырехлетия, разумеется, Алексею помогает супруга Анастасия и дети. Жаль, что форума придется ждать долго из-за коронавируса: Паралимпиада пройдет с 21 августа по 5 сентября.