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Алексей Талай получил персональное приглашение на Паралимпийские игры в Токио

02.05.2020 22:24 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Известный мотиватор, спортсмен Алексей Талай получил персональное приглашение на Паралимпийские игры в Токио. Какую работу пришлось проделать, чтобы получить пропуск в Японию, и насколько уникальный этот случай в мировом спорте - расскажет Станислав Липский. 10 утра. Бассейн Белорусского государственного университета физической культуры. Алексей Талай готовится к очередной тренировке. Но перед началом работы - беседа с ректором Сергеем Репкиным  о грядущих совместных проектах. С прошлого года атлет - талисман БГУФК. Такое решение было принято после мотивирующего выступления Алексея перед студентами-первокурсниками.

Алексей Талай получил персональное приглашение на Паралимпийские игры в Токио



Алексей - как раз ярчайший пример желания совершенствоваться, ставить цели и их достигать. В 16 лет после несчастного случая он лишился ног и рук, сегодня он успешный бизнесмен, отец и муж, спортсмен, а совсем недавно получил персональную лицензию на Паралимпиаду в Токио.

Алексей Талай, паралимпиец, многократный рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель: "Как мне сказали, это впервые в истории белорусского спорта - ведь был момент, когда некоторые товарищи говорили, что это невозможно, что ты тратишь зря время. Но нет - я лечу в Токио и буду выступать за свою родную Беларусь".

Алексей Талай получил персональное приглашение на Паралимпийские игры в Токио


Алексей - рекордсмен мира в брассе, однако на Паралимпиаде в его категории такой дисциплины нет - только плавание на спине. Но на этот факт атлет не обращает внимания - перенос турнира на один год позволит Алексею в этой дисциплине выйти на пик формы - тренировки у спортсмена проходят каждый день, кроме воскресенья. План-минимум на одно часовое занятие - проплыть 1100 метров. От Алексея ждем медального выступления в Токио!


Геннадий Вишняков, старший тренер сборной Беларуси по паралимпийскому плаванию: "Таких именных лицензий в мире - их можно по пальцам пересчитать, потому что это самый тяжелый класс, это самый проблемный класс, потому что здесь добиться высоких результатов без самого старания спортсмена крайне сложно - это каждодневный большой труд, уметь заставить себя преодолеть, потерпеть".

Готовиться к главному старту четырехлетия, разумеется, Алексею помогает супруга Анастасия и дети. Жаль, что форума придется ждать долго из-за коронавируса: Паралимпиада пройдет с 21 августа по 5 сентября.

 
 
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Известный мотиватор, спортсмен Алексей Талай получил персональное приглашение на Паралимпийские игры в Токио. Какую работу пришлось проделать, чтобы получить...
 
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