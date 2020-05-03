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СМИ: Спецслужбы пяти стран обвинили Китай в сокрытии коронавируса

03.05.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания объединились в разведывательный союз «Пять глаз» для расследования вспышки коронавируса в Китае, которая привела к катастрофе мирового масштаба.




По данным газеты The Daily Telegraph, спецслужбы пяти стран подготовили 15-страничное досье, согласно которому Китай намеренно подверг риску другие государства.

Отмечается, что еще в декабре прошлого года властям КНР было известно о высокозаразном вирусе, который передается от человека к человеку.

При этом любые сведения о коронавирусе скрывались самыми жесткими способами, а биоматериалы не были переданы ученым до сих пор.

С конца декабря свои опасения начали выражать власти Тайваня, однако Национальный комитет здравоохранения КНР приказал уничтожить образцы коронавируса.

Спецслужбы западных стран придерживаются разных точек зрения по поводу происхождения COVID-19. В Австралии уверены, что вирус действительно зародился на рынке и имеет естественное происхождение, а другие страны все-таки склонны связывать его с Уханьским институтом вирусологии.

По некоторым данным, группа ученых из Уханя под руководством Ши Чжэнли обнаружила образцы коронавируса в пещере в провинции Юньнань, на которых было замечено поразительное генетическое сходство с COVID-19. Также были обнаружены исследования группы по синтезу коронавируса, выведенного из летучих мышей и не поддающегося лечению.
 
 
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США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания объединились в разведывательный союз «Пять глаз» для расследования вспышки коронавируса в Китае, которая...
 
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