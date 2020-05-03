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Константин Сонин: Никто, кроме упертых отрицателей, которых ничто не может убедить, в опасности болезни уже не сомневается

03.05.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последние дни появились данные и графики «дополнительной смертности» (по сравнению со средним по последним годам или предсказанным на основе последних лет) от COVID-19, которые очень убедительно показывают что коронавирус — это не «обычный грипп», да и других данных об этом немало.



В том числе, это болезнь, от которой необычно высока смертность медицинских работников — в России, например, почти 10% всех умерших. 

Никто, кроме упертых отрицателей, которых ничто не может убедить, в опасности болезни вроде бы уже не сомневается.

Тем не менее еще месяц назад все было заполнено разговорами о том, что это «обычный грипп», которые сопровождались цифрами про то, сколько, якобы, людей умирает в год от обычного гриппа. И по сравнению с этим цифрами коронавирус начинает выглядеть нестрашно. Посмотрите колонку в Scientific American, важнейшем и старейшем научно-популярном издании в мире. Коротко: сравнение числа умерших от коронавируса (в основном диагноз в больнице) и умерших в год «от обычного гриппа» (остаточная категория, оцениваемая по редким больничным случаям и включающая, среди прочего все «воспаления легких») — это сравнение яблок с апельсинами. Если бы обычный грипп считали как коронавирус, было бы в десять раз меньше смертей в год. И сравнение бы не прокатывало.
 
 
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В последние дни появились данные и графики «дополнительной смертности» (по сравнению со средним по последним годам или предсказанным на основе последних лет) от...
 
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