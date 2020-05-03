Константин Сонин: Никто, кроме упертых отрицателей, которых ничто не может убедить, в опасности болезни уже не сомневается









В том числе, это болезнь, от которой необычно высока смертность медицинских работников — в России, например, почти 10% всех умерших.





Никто, кроме упертых отрицателей, которых ничто не может убедить, в опасности болезни вроде бы уже не сомневается.





Тем не менее еще месяц назад все было заполнено разговорами о том, что это «обычный грипп», которые сопровождались цифрами про то, сколько, якобы, людей умирает в год от обычного гриппа. И по сравнению с этим цифрами коронавирус начинает выглядеть нестрашно. Посмотрите колонку в Scientific American, важнейшем и старейшем научно-популярном издании в мире. Коротко: сравнение числа умерших от коронавируса (в основном диагноз в больнице) и умерших в год «от обычного гриппа» (остаточная категория, оцениваемая по редким больничным случаям и включающая, среди прочего все «воспаления легких») — это сравнение яблок с апельсинами. Если бы обычный грипп считали как коронавирус, было бы в десять раз меньше смертей в год. И сравнение бы не прокатывало.