Когда милиционеры просят выйти на балкон...









МВД, по словам министра, стоит во 2- линии защиты людей от коронавируса — сразу после медиков.





«Мы сразу вступили в работу по мере разворачивания ситуации. 1-й наш комплекс мероприятий — проверка тех, кто находится на самоизоляции». Караев пояснил, что милиционеры через домофон спрашивают хозяев квартиры и домочадцев, кто находится на самоизоляции, иногда они просят выглянуть в окно или выйти на балкон.





Министр уточнил, что сознательность граждан очень выросла: если из 900 контактов 1-го уровня, находившихся на самоизоляции, в начале эпидемии примерно 800 не было дома, то в настоящее время из 26 000 самоизолировавшихся примерно только 300 не обнаруживаются дома. Большинство из них во время проверки идут выносить мусор или идут в магазин.





Кроме этого, МВД работает над пресечением недобросовестного производства и попытках заработка на эпидемии. «Есть бизнесмены и коммерсанты, которые помогают медикам в это непростое время, и добавил. — И в то же время встречаются те, которые необоснованно взвинчивают цены».





Кроме этого, МВД страны контролирует транспортные коридоры для дальнобойщиков.





Напомним, что сам министр Караев провел две недели в самоизоляции после того, как в самом начале вспышки эпидемии его сын вернулся с учебы в Китае.



