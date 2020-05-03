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Когда милиционеры просят выйти на балкон...

03.05.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МВД Юрий Караев в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о том, какие шаги предпринимает МВД Беларуси и как помогает медработникам и другим службам бороться с коронавирусом.



МВД, по словам министра, стоит во 2- линии защиты людей от коронавируса — сразу после медиков. 

«Мы сразу вступили в работу по мере разворачивания ситуации. 1-й наш комплекс мероприятий — проверка тех, кто находится на самоизоляции». Караев пояснил, что милиционеры через домофон спрашивают хозяев квартиры и домочадцев, кто находится на самоизоляции, иногда они просят выглянуть в окно или выйти на балкон. 

Министр уточнил, что сознательность граждан очень выросла: если из 900 контактов 1-го уровня, находившихся на самоизоляции, в начале эпидемии примерно 800 не было дома, то в настоящее время из 26 000 самоизолировавшихся примерно только 300 не обнаруживаются дома. Большинство из них во время проверки идут выносить мусор или идут в магазин. 

Кроме этого, МВД работает над пресечением недобросовестного производства и попытках заработка на эпидемии. «Есть бизнесмены и коммерсанты, которые помогают медикам в это непростое время, и добавил. — И в то же время встречаются те, которые необоснованно взвинчивают цены». 

Кроме этого, МВД страны контролирует транспортные коридоры для дальнобойщиков.

Напомним, что сам министр Караев провел две недели в самоизоляции после того, как в самом начале вспышки эпидемии его сын вернулся с учебы в Китае.
 
 
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Глава МВД Юрий Караев в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о том, какие шаги предпринимает МВД Беларуси и как помогает медработникам и другим службам бороться...
 
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