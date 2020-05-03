ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Джонсон заявил, что у врачей был особый план действий на случай его смерти из-за COVID-19

03.05.2020 09:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у врачей, занимавшихся его лечением, были особые планы действий на случай его смерти из-за коронавируса. Об этом глава британского правительства сообщил в субботу газете The Sun, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

«Я был далеко не в лучшей форме и понимал, что [у врачей] были планы действий на случай чрезвычайных обстоятельств. У врачей были всякого рода договоренности о том, что делать, если все пойдет совсем плохо», — рассказал Джонсон.

Он также отметил, что долгое время получал «литры» кислорода в качестве терапии заболевания, вызванного коронавирусом.

«Было трудно поверить, что всего за несколько дней мое здоровье настолько ухудшилось. Я помню, что чувствовал себя очень разочарованным. Я не мог понять, почему мне не становится лучше», — заявил премьер.

Джонсон лишь 27 апреля вернулся к исполнению премьерских обязанностей после того, как в тяжелой форме перенес болезнь, вызываемую новым коронавирусом. Он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 5 апреля. В больнице глава британского правительства провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. После выписки политик признавался, что был близок к смерти, и две недели восстанавливал здоровье в загородной резиденции Чекерс под Лондоном.

Через несколько дней после возвращения Джонсона на Даунинг-стрит его невеста Кэрри Саймондс родила сына. Премьер принял решение назвать мальчика в честь вылечивших его от коронавируса врачей. Новорожденного назвали Уилфред Лори Николас. Уилфридом звали дедушку Джонсона, а Лори — дедушку Саймондс. Имя Николас мальчик получил в честь врачей Ника Прайса и Ника Харта, которые вылечили главу правительства от инфекции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я был далеко не в лучшей форме и понимал, что [у врачей] были планы действий на случай чрезвычайных обстоятельств. У врачей были всякого рода договоренности о том,...
 
Новости дня
Новости
 
Властям семи стран выставили оценку за борьбу с пандемией коронавируса. Наихудшую получила Франция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика