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Джонсон заявил, что у врачей был особый план действий на случай его смерти из-за COVID-19
03.05.2020 09:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у врачей, занимавшихся его лечением, были особые планы действий на случай его смерти из-за коронавируса. Об этом глава британского правительства сообщил в субботу газете
«Я был далеко не в лучшей форме и понимал, что [у врачей] были планы действий на случай чрезвычайных обстоятельств. У врачей были всякого рода договоренности о том, что делать, если все пойдет совсем плохо», — рассказал Джонсон.
Он также отметил, что долгое время получал «литры» кислорода в качестве терапии заболевания, вызванного коронавирусом.
«Было трудно поверить, что всего за несколько дней мое здоровье настолько ухудшилось. Я помню, что чувствовал себя очень разочарованным. Я не мог понять, почему мне не становится лучше», — заявил премьер.
Джонсон лишь 27 апреля вернулся к исполнению премьерских обязанностей после того, как в тяжелой форме перенес болезнь, вызываемую новым коронавирусом. Он был
Через несколько дней после возвращения Джонсона на Даунинг-стрит его невеста Кэрри Саймондс родила сына. Премьер принял решение назвать мальчика
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«Я был далеко не в лучшей форме и понимал, что [у врачей] были планы действий на случай чрезвычайных обстоятельств. У врачей были всякого рода договоренности о том,...
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