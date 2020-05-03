Разведывательный альянс обвинил Китай в уничтожении доказательств вспышки коронавируса

Источник материала: Ежедневник

Китай намеренно уничтожил доказательства вспышки COVID-19, которая произошла в провинции Ухань в конце прошлого года, говорится в 15-страничном докладе, подготовленном разведывательным альянсом «Пяти глаз».

Как сообщает The Daily Telegraph, доклад был подготовлен спецслужбами США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. В документе говорится, что правительство Китая скрывало любые новости о появлении коронавируса, таким образом подвергая риску другие страны. Также в нем утверждается, что КНР уничтожала доказательства проведения опытов с COVID-19 в лабораториях и отказывалась предоставлять биоматериалы зарубежным ученым, которые работали над созданием вакцины.

По мнению авторов доклада, Пекин еще в начале декабря прошлого года имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку, однако отрицал этот факт вплоть до 20 января. Согласно документу, 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.

Как пишет Daily Telegraph, в докладе фигурирует группа ученых под руководством доктора Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, которая в 2013 году провела исследование образцов фекалий подковоносых летучих мышей в пещере в провинции Юньнань. Они выяснили, что образцы на 96,2% схожи с вирусом SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19. Кроме того, ученые провели исследования по синтезу SARS-подобных коронавирусов, чтобы проанализировать, могут ли они передаваться от летучих мышей к млекопитающим. Это исследование, проведенное в ноябре 2015 года совместно с университетом Северной Каролины, показало, что вирус, похожий на SARS, может передаваться напрямую от летучих мышей к человеку и не поддается лечению.

Несколько лет спустя, в марте 2019 года, доктор Чжэнли и ее команда, в числе которой была Пэн Чжоу, работавшая в Австралии в течение пяти лет, опубликовали в одном из медицинских журналов обзор под названием Bat Coronaviruses (коронавирусы летучих мышей). В нем они написали, что «стремятся предсказать горячие точки вирусов и их межвидовой потенциал передачи», и охарактеризовали свою работу как «необходимость изучения коронавирусов летучих мышей в Китае, чтобы понять их способность вызывать очередную вспышку». В обзоре говорилось: «Весьма вероятно, что будущие вспышки SARS или MERS (верблюжий грипп), подобные коронавирусам, будут исходить от летучих мышей, и существует повышенная вероятность того, что это произойдет в Китае».

Daily Telegraph отмечает, что между спецслужбами, входящими в «Пять глаз», возникли разногласия на тему коронавируса COVID-19. В частности, австралийская разведка считает, что вирус возник на рынке в Ухане (это официальная версия властей Китая), а американское разведывательное сообщество, куда входят 17 ведомств от ЦРУ и ФБР до разведслужб Госдепа и Минэнерго, пока не определилось с окончательными выводами о происхождении вируса, однако склоняется не в пользу этой версии, пишет РБК .