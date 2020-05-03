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Александр Лукашенко: в Беларуси удаётся сдерживать заболеваемость в целом
03.05.2020 11:02 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом.
Об этом Александр Лукашенко заявил 3 мая на совещании об эпидемиологической ситуации в нашей стране,
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Президент Беларуси образно отметил, что армия 41-го года и армия 45-го – это две разные армии, подчеркнув, что система здравоохранения, врачи в Беларуси уже получили необходимый опыт лечения заболевших.
Александр Лукашенко также
По словам Президента Беларуси, решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях.
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Новости Беларуси. В Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом. Об этом Александр Лукашенко заявил 3 мая на совещании об эпидемиологической ситуации в...
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