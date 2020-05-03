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Хроники пандемии: на третье место по смертности вышла Великобритания, у России - рекордный суточный прирост
03.05.2020 11:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным на утро 3 мая, в мире зарегистрировано более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 243 тысяч человек, выздоровели — более 1 млн человек, свидетельствуют
Лидером по числу зараженных по-прежнему остаются США. Там зарегистрировано более 1,1 млн заболевших, более 65 тысяч человек умерли, поправились более 175 тысяч человек. За последние сутки в стране заболели 34 тысячи человек, более двух тысяч скончались.
В Европе на первом месте по количеству зараженных Испания — более 216 тысяч человек, более 25 тысяч человек умерли. Лидерство по смертности в ЕС за Италией — из более 209 тысяч зараженных умерли более 28,7 тысяч человек. Великобритания практически догнала Италию по количеству умерших — в стране заразились более 183 тысяч человек, умерли — 28,2 тысячи человек.
В России за последние сутки зарегистрировали 10 633 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. Суточный прирост в России — максимальный с начала пандемии. Более половины новых больных (50,3%) не имели клинических проявлений заболевания. Общее количество заразившихся достигло 134 687, с начала пандемии погибли 1280 человек с COVID-19.
В Польше с осторожностью говорят о том, что заболеваемость вышла на плато — количество зараженных в день постепенно падает. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом 13 375 человек, выздоровели 3762 человека, 664 — умерли.
В Украине уже 11 411 выявленных больных с коронавирусом. Из них 1548 поправились, 288 скончались.
В Литве с начала пандемии 1406 человек заразилась коронавирусом, 46 умерли, 632 выздоровели. Наиболее благополучная ситуация среди стран-соседей Беларуси у Латвии — всего в стране зарегистрировали 871 случаев заражения коронавирусом, 16 человек скончались, поправились 348 человек.
В Беларуси по данным на 2 мая
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Хроники пандемии: на третье место по смертности вышла Великобритания, у России - рекордный суточный прирост
По данным на утро 3 мая, в мире зарегистрировано более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 243 тысяч человек, выздоровели - более 1 млн...
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