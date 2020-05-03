ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хроники пандемии: на третье место по смертности вышла Великобритания, у России - рекордный суточный прирост

03.05.2020 11:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По данным на утро 3 мая, в мире зарегистрировано более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 243 тысяч человек, выздоровели — более 1 млн человек, свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).


Фото: Reuters

Лидером по числу зараженных по-прежнему остаются США. Там зарегистрировано более 1,1 млн заболевших, более 65 тысяч человек умерли, поправились более 175 тысяч человек. За последние сутки в стране заболели 34 тысячи человек, более двух тысяч скончались.

В Европе на первом месте по количеству зараженных Испания — более 216 тысяч человек, более 25 тысяч человек умерли. Лидерство по смертности в ЕС за Италией — из более 209 тысяч зараженных умерли более 28,7 тысяч человек. Великобритания практически догнала Италию по количеству умерших — в стране заразились более 183 тысяч человек, умерли — 28,2 тысячи человек.

В России за последние сутки зарегистрировали 10 633 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. Суточный прирост в России — максимальный с начала пандемии. Более половины новых больных (50,3%) не имели клинических проявлений заболевания. Общее количество заразившихся достигло 134 687, с начала пандемии погибли 1280 человек с COVID-19.

В Польше с осторожностью говорят о том, что заболеваемость вышла на плато — количество зараженных в день постепенно падает. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом 13 375 человек, выздоровели 3762 человека, 664 — умерли.

В Украине уже 11 411 выявленных больных с коронавирусом. Из них 1548 поправились, 288 скончались.

В Литве с начала пандемии 1406 человек заразилась коронавирусом, 46 умерли, 632 выздоровели. Наиболее благополучная ситуация среди стран-соседей Беларуси у Латвии — всего в стране зарегистрировали 871 случаев заражения коронавирусом, 16 человек скончались, поправились 348 человек.

 

В Беларуси по данным на 2 мая зарегистрировано 15 828 человек с положительным тестом на коронавирус. С начала вспышки на территории страны умерли 97 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписаны 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным на утро 3 мая, в мире зарегистрировано более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 243 тысяч человек, выздоровели - более 1 млн...
 
Новости дня
Новости
 
Александр Лукашенко: в Беларуси удаётся сдерживать заболеваемость в целом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика