В Витебске пациентку выписали из больницы, а через день оказалось, что у нее положительный тест на коронавирус

«Витебским курьером news» и рассказала, как попала в ситуацию бесконечного ожидания. (38 лет). Женщина поделилась своей историй си рассказала, как попала в ситуацию бесконечного ожидания.

С Натальей мы связались в воскресенье 26 апреля, когда женщина ожидала приезда медработников.





В четверг меня выписали из больницы, а в субботу уже позвонили и сказали, что у меня положительный тест был, его неделю делают. К этому моменту я уже два дня находилась дома. В субботу со мной связалась санэпидемстанция, сказали: ждите, что к вам приедут, у родных возьмут мазки. Но так никто и не приехал. Сказали сидеть дома пока что, на самоизоляции.





Как нам рассказала Наталья, тест на коронавирус ей сделали в больнице, потому что она сама попросила об этом, изначально ей никто не планировал делать тест.





В прошлый понедельник я очень плохо себя почувствовала, даже не помню, что со мной было точно. Целый день была температура, до 38 градусов поднималась, кашель был удушающий. Мои родные вызвали скорую. Приехали, померили давление, ЭКГ сделали, спросили что болит и решили меня отправить в больницу.





Наталья провела в больнице больше недели. Женщина поступила в понедельник, на следующий день ей сделали флюорографию, но снимок не показал ничего подозрительного. После, когда соседкам по палате пришли сделать тест на коронавирус, Наталья также попросила сделать анализ и для нее.





В палате со мной было пять человек, троих привели из профилактория, они лежали там с положительным результатом, но после отрицательного их перевели в нашу больницу и тут уже сделали им тесты еще раз. То есть были они положительные или отрицательные – неизвестно. А лежали мы все вместе. В четверг в палате брали тесты у других женщин, а у меня не стали брать. Сказали: «Ну, у вас нет пневмонии, зачем у вас брать». Но я настояла, говорила, что мне никогда так плохо не было. И на следующий день у меня взяли анализ.





Кстати, по словам Натальи, особенной загрузки в больнице она не заметила: сначала в палате она лежала только с одной соседкой, и только через день к ним подселили еще трех человек.





Врачи и медсестры приходили к нам в костюмах. В палате мы все были без масок, но если выходили куда-то, то надевали. Маски у нас были свои, но если у кого не было, то их тогда выдавали.









По словам Натальи, результата теста на коронавирус в больнице она так и не дождалась – ее выписали, а через день сообщили, что анализ был положительным.





Выписали меня в четверг, не дождались они теста. Я так возмущена вот, что не дождались! Представляете, если бы я не настояла, чтобы его сделали? Выписали бы меня тогда с положительным результатом, а я вот сейчас работу ищу, я бы ходила, других людей заражала. Я так возмущаюсь этим!





После выписки из больницы, по словам женщины, у нее еще держалась температура и был кашель. Так как Наталья живет с матерью и с ребенком, то теперь, конечно же, переживает за их здоровье.





Мои родные теперь контакты первого уровня. Сейчас нормально себя чувствуют. Но мне так страшно кого-то заразить! За родных боюсь! У меня мама в возрасте.





26 апреля, в воскресенье, к Наталье так никто и не приехал, а в понедельник она сообщила нам, что ей позвонили из больницы, спросили о самочувствии и попросили подождать до среды. Но в среду женщина написала, что ее посещение отложили до четверга. Позже к ним все же приехала медсестра из поликлиники, чтобы взять анализ у ребенка.





Перенесли к нам поход на четверг… Не успевают, у нас за сутки более сотни заболевших. Мне позвонила медсестра из больницы, где я лежала. Она и сама толком не знает, почему тянут.





30 апреля, в четверг, Наталья написала, что к ней приезжал врач, чтобы взять анализ у мамы.





Приходила врач из поликлиники, брала тест только у мамы. Я спросила, когда ко мне придут, она сказала, что не знает. Проверила сатурацию – у нас все нормально. Мне сказала АЦЦ пить. Все, больше ничего.





По словам Натальи, в сложившейся ситуации ей бы не хотелось ложиться в больницу повторно, тем более, что ее семья уже и так находилась с ней в контакте.





Лучше, конечно, дома! Я не хочу никого заражать, если я положительна. Я боюсь на улицу выйти. У нас и так много людей, вспышка такая произошла… Я не хочу никого еще заразить! Это страшная болезнь, от которой люди во всем мире умирают.





За время эпидемии жители Витебска уже неоднократно делились с нами своими историями о том, как они сами или их родные попадали в тяжелую ситуацию из-за пневмонии и коронавируса. В прошлый раз мы рассказывали историю о том, как в Витебске пневмонией заразилась семья из шести человек и почему сдать тест на коронавирус оказалось для них проблемой.