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Среди экспертов - больше десятка только докторов разных направлений





Отрасли белорусской экономики, наиболее пострадавшие от мировой эпидемиологической ситуации, поддержат

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Большой диалог о COVID-19. Самые яркие моменты субботнего эфира Масштабная дискуссия на тему, которая в последние месяцы не сходит с первых полос белорусских и мировых СМИ, затрагивается буквально в каждой беседе и касается...

Масштабная дискуссия на тему, которая в последние месяцы не сходит с первых полос белорусских и мировых СМИ, затрагивается буквально в каждой беседе и касается каждого из нас. Коронавирус. Он уже изменил нашу повседневную жизнь, мобилизовал систему здравоохранения, заставил беспокоиться о близких. Что это - самая страшная эпидемия в новейшей истории или дымовая завеса для определенных сил и решений? Беларусь выбрала свой путь. И теперь не только сражается с вирусом, но и вынуждена отражать стрелы критики с разных сторон. Самые острые вопросы врачам, экономистам, руководителям предприятий, госуправленцам мы задали в ходе большого диалога в студии на Макаенка.. А зрители составили свое мнение о ситуации. И сейчас - самые яркие моменты субботнего эфира.РассказываетНесколько часов беспрерывной работы ведущих, операторов, звукорежиссеров и гримеров. В студии "600 метров" на Макаенка, 9 состоялся конструктивный диалог по самым актуальным вопросам. Про COVID-19 рассказывали те, кто его пережил, те, кто стоит на страже здоровья и экономики. Мы собрали экспертов, которые действительно ответили на все актуальные вопросы. Врачи подчеркивают - ситуация полностью под контролем и все в рамках прогнозов. Медицинская система работает. Это ранее уже прозвучало в том числе и от экспертов Всемирной организации здравоохранения.В зале и Ольга Светлицкая. Реаниматолог, которая лечит тех самых - особо тяжелых пациентов на ИВЛ. К счастью, таких абсолютное меньшинство. Чаще всего коронавирус проходит бессимптомно. Об этом говорят и цифры - почти 80% зараженных могут не заметить, что перенесли болезнь. Да, Беларусь выбрала не самый простой путь - работать точечно с теми, кто заболел, с первым и вторым кругом. Это трудоемко. Это сложно, но это не парализует страну и не рушит жизни людей.Конкретные меры определены указом Президента. Арендные каникулы, мораторий на увеличение платы за пользование помещениями, отсрочка и рассрочка уплаты налоговых кредитов и многое другое.Государство работает в тесной связке с бизнесом, экспертным сообществом - продумывает конкретные, точечные шаги для того, чтобы сохранить экономику. Понимая, это означает уже не просто уровень жизни, а иногда саму жизнь многих людей, семей. Да и сами белорусы сплотились, помогают врачам. Ведь на них сейчас большая ответственность и за каждый шаг, и за каждое слово.Да, сегодня врачи действительно считают каждую минуту свободного времени. Но они пришли к нам, на Макаенка 9, чтобы успокоить белорусов. Сказать на всю страну - ситуация под контролем. И обязательно пожелать здоровья. Цену его знают те, кто услышал диагноз COVID, прошел лечение и пришел рассказать свою историю. Эти люди - действительно наш "золотой фонд". Они могут спасти жизни других. Ведь никто не отрицает, что люди болеют. И врачи делают все возможное, чтобы каждый, кто сегодня в больнице, уже завтра вернулся домой и обнял своих родных.