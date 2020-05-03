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Большой диалог о COVID-19. Самые яркие моменты субботнего эфира
03.05.2020 12:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTМасштабная дискуссия на тему, которая в последние месяцы не сходит с первых полос белорусских и мировых СМИ, затрагивается буквально в каждой беседе и касается каждого из нас. Коронавирус. Он уже изменил нашу повседневную жизнь, мобилизовал систему здравоохранения, заставил беспокоиться о близких. Что это - самая страшная эпидемия в новейшей истории или дымовая завеса для определенных сил и решений? Беларусь выбрала свой путь. И теперь не только сражается с вирусом, но и вынуждена отражать стрелы критики с разных сторон. Самые острые вопросы врачам, экономистам, руководителям предприятий, госуправленцам мы задали в ходе большого диалога в студии на Макаенка.
Рассказывает Юлия Гризунт: Несколько часов беспрерывной работы ведущих, операторов, звукорежиссеров и гримеров. В студии "600 метров" на Макаенка, 9 состоялся конструктивный диалог по самым актуальным вопросам. Про COVID-19 рассказывали те, кто его пережил, те, кто стоит на страже здоровья и экономики. Мы собрали экспертов, которые действительно ответили на все актуальные вопросы. Врачи подчеркивают - ситуация полностью под контролем и все в рамках прогнозов. Медицинская система работает. Это ранее уже прозвучало в том числе и от экспертов Всемирной организации здравоохранения.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "С 8 по 11 работали эксперты ВОЗ по приглашению Президента. Когда увидели, что есть сомневающиеся, было принято вот такое решение. Не многие страны могут похвастаться, что пригласили ВОЗ, чтобы выяснить, насколько эффективно работает наша система здравоохранения и что происходит в стране. Работали они по своему плану. Никто не предлагал им объекты и регионы, они это делали по своему усмотрению. Они были удивлены открытости, они получили доступ ко всем данным, которые хотели увидеть, ко всем учреждениям, которые хотели посетить. Они обобщили свои предложения, они обобщили то, что увидели в Беларуси и посчитали, что этот опыт можно использовать в других странах. Они говорили об этом".
Среди экспертов - больше десятка только докторов разных направлений
В зале и Ольга Светлицкая. Реаниматолог, которая лечит тех самых - особо тяжелых пациентов на ИВЛ. К счастью, таких абсолютное меньшинство. Чаще всего коронавирус проходит бессимптомно. Об этом говорят и цифры - почти 80% зараженных могут не заметить, что перенесли болезнь. Да, Беларусь выбрала не самый простой путь - работать точечно с теми, кто заболел, с первым и вторым кругом. Это трудоемко. Это сложно, но это не парализует страну и не рушит жизни людей.
Отрасли белорусской экономики, наиболее пострадавшие от мировой эпидемиологической ситуации, поддержат
Конкретные меры определены указом Президента. Арендные каникулы, мораторий на увеличение платы за пользование помещениями, отсрочка и рассрочка уплаты налоговых кредитов и многое другое.
Государство работает в тесной связке с бизнесом, экспертным сообществом - продумывает конкретные, точечные шаги для того, чтобы сохранить экономику. Понимая, это означает уже не просто уровень жизни, а иногда саму жизнь многих людей, семей. Да и сами белорусы сплотились, помогают врачам. Ведь на них сейчас большая ответственность и за каждый шаг, и за каждое слово.
Да, сегодня врачи действительно считают каждую минуту свободного времени. Но они пришли к нам, на Макаенка 9, чтобы успокоить белорусов. Сказать на всю страну - ситуация под контролем. И обязательно пожелать здоровья. Цену его знают те, кто услышал диагноз COVID, прошел лечение и пришел рассказать свою историю. Эти люди - действительно наш "золотой фонд". Они могут спасти жизни других. Ведь никто не отрицает, что люди болеют. И врачи делают все возможное, чтобы каждый, кто сегодня в больнице, уже завтра вернулся домой и обнял своих родных.
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Масштабная дискуссия на тему, которая в последние месяцы не сходит с первых полос белорусских и мировых СМИ, затрагивается буквально в каждой беседе и касается...
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