«Иногда люди удивляются, почему я черный». Африканский форвард «Смолевичей» - о жизни в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Смолевичей» и сборной Кот-д'Ивуара Жан-Морель По в интервью «Матч ТВ» рассказал о жизни в Беларуси, любимых блюдах, отношению к нему окружающих и боится ли он коронавируса. Также форвард рассказал, что он знал о России и Москве до переезда сюда, а также похвалил Минск.



Фото: ФК «Смолевичи»

Когда приехал в Жодино, была хорошая погода, поэтому сперва удивила больше всего еда. Очень много томатов, картошки, впервые попробовал котлеты, борщ. Особенно понравились картошка и котлеты. О Беларуси до приезда ничего не слышал, но знал о России. Что именно? Что Москва очень красивый город, а русские довольно злые. Так говорили по телевизору в Кот-д'Ивуаре.

Близкие, конечно, переживали, что я так далеко уезжаю, но они были готовы к этому. Это футбольная жизнь. Тут очень добрые и спокойные люди, здороваются друг с другом. Бывало, что попадались два-три пьяных человека, которые говорили плохие слова про меня, про цвет кожи. Но вы знаете, это алкаши. Поэтому это не важно.

Никакого расизма здесь не встречал. Иногда люди удивляются, почему я черный, но это не расизм, просто любопытство. Как-то бабушка подошла, попросила потрогать меня и спросила: «А почему грязь не смывается?» Сказал, что это генетика, мы такие с рождения. Она ответила, что первый раз видит черного человека. Но это все было по-доброму.

Здесь я сделал предложение своей жене — по видеосвязи. На родине мы провели небольшую свадьбу — на 30 человек, хотя обычно в Кот-д'Ивуаре проводят очень большие праздники. Человек по 500. Но для этого нужно много денег. Жена живет вместе со мной, но сейчас она застряла в Кот-д'Ивуаре — летала к семье, а из-за коронавируса обратные рейсы отменили.

Поначалу ей было немного холодно здесь, но Беларусь — отличная страна. Гуляли вместе в Минске — красивый чистый город. Ну, тут везде чисто. Комфортно жить. Единственное, что не хватает моего любимого ивуарийского блюда — ачеке.

Боюсь ли я играть в футбол из-за коронавируса? Нет. Думаю, это честь. Правильное слово, да? Это возможность. Только мы сейчас играем, можно обратить на себя внимание. Конечно, есть страх, но без футбола будет очень плохо. Главное, что паники нет. На улице много людей в масках и перчатках, но все спокойно.

Отметим, что форвард пока забитыми голами за «Смолевичи» не отметился.