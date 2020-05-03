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Коронавирус в Беларуси: данные на 3 мая

03.05.2020 14:03 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: данные на 3 мая

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало новую статистику по COVID-19. 

В стране на 3 мая выздоровели и выписаны 3196 пациента. Ранее у них был подтвержден диагноз COVID-19. Всего зарегистрированы 16705 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Это составляет 8,1% от количества проведенных тестов. Всего проведено 204 239 тестов.

В Беларуси умерли 99 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. 

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Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало новую статистику по COVID-19.  В стране на 3 мая выздоровели и выписаны 3196 пациента. Ранее у них был подтвержден...
 
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