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В Беларуси зарегистрировано 16705 человек с положительным тестом на COVID-19
03.05.2020 14:02 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Беларуси на 3 мая выздоровели и выписаны 3196 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 16705 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,1% от количества проведенных тестов. Всего проведено 204 239 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 99 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси на 3 мая выздоровели и выписаны 3196 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 16705 человек с положительным тестом на COVID-19,...
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