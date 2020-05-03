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В Беларуси на 3 мая – 877 новых случаев заражения и 6 смертей

03.05.2020 14:12 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По информации Минздрава, в стране на 3 мая зарегистрировано 16705 человек с коронавирусом, что составляет 8,1% от числа проведенных тестов.

С начала эпидемии в Беларуси проведено 204 239 тестов.

Выздоровели и выписаны из больниц 3196 пациентов с подтвержденными положительными тестами.

Умерли 99 человек, у которых наблюдались хронические заболевания, осложненные COVID-19.

Напомним, на 2 мая в стране было выявлено 911 зараженных и 4 смерти.

 
 
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По информации Минздрава, в стране на 3 мая зарегистрировано 16705 человек с коронавирусом, что составляет 8,1% от числа проведенных тестов. С начала эпидемии в Беларуси...
 
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