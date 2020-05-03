|
В Беларуси на 3 мая – 877 новых случаев заражения и 6 смертей
03.05.2020 14:12 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По информации Минздрава, в стране на 3 мая зарегистрировано 16705 человек с коронавирусом, что составляет 8,1% от числа проведенных тестов.
С начала эпидемии в Беларуси проведено 204 239 тестов.
Выздоровели и выписаны из больниц 3196 пациентов с подтвержденными положительными тестами.
Умерли 99 человек, у которых наблюдались хронические заболевания, осложненные COVID-19.
Напомним,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации Минздрава, в стране на 3 мая зарегистрировано 16705 человек с коронавирусом, что составляет 8,1% от числа проведенных тестов. С начала эпидемии в Беларуси...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)