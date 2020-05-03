В Беларуси на 3 мая – 877 новых случаев заражения и 6 смертей

По информации Минздрава, в стране на 3 мая зарегистрировано 16705 человек с коронавирусом, что составляет 8,1% от числа проведенных тестов.

С начала эпидемии в Беларуси проведено 204 239 тестов.

Выздоровели и выписаны из больниц 3196 пациентов с подтвержденными положительными тестами.

Умерли 99 человек, у которых наблюдались хронические заболевания, осложненные COVID-19.