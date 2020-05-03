Лукашенко рассказал о коронавирусе, смертности, врачах и параде Победы

Чем больше в Беларуси тестируется людей, тем больше положительных тестов. Врачи научились работать амбулаторно, проблемы по их безопасности решены, средств защиты хватает. В стране катастрофы нет, и парад Победы состоится.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании 3 мая, передает пресс-служба президента.

По его словам, в прошедшие праздники в стране не вводилось никаких ограничений, люди сами решали, что делать. Президент считает, что граждане стали очень аккуратно относиться к своему здоровью. Ежесуточно в стране проводят 9,5-10 тысяч тестов.

О пневмониях

Лукашенко отметил, что в нынешней ситуации важно обратить внимание на лечение пневмоний, прирост которых наблюдается в последние месяцы.

«Да, это просто мизер при нашей системе здравоохранения, но пневмонии чуть-чуть подросли. Думаю, по году эта ситуация выровняется и так далее. И мы видим, что главное для нас сегодня - это лечение людей - пневмонии. Прошу это иметь в виду. Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы», - заявил глава государства.

Он считает, что главное сегодня – даже не количество инфицированных, а ситуация с пневмониями.

«Чем больше мы тестируем людей, а сейчас мы вышли на 9,5-10 тыс. ежесуточно тестируемых, тем больше мы получаем с вирусом. Это где-то в районе 9% от тестируемых. Я учитываю это, смотрю эту динамику. Тем более я попросил от вас прогноз. И вы мне дали прогноз полтора-два месяца тому назад, как будут развиваться эти болезни. И я контролирую, насколько вы мне точно выдали прогноз», - отметил Лукашенко.

А масках и лекарствах

Президент считает, что по безопасности врачей в больницах и лечению людей уже решены. Средства защиты экспортируются и лекарств хватает. Он также отметил, что «люди молодцы», надевают маски в общественных местах. Сначала

«Сначала ринулись в аптеки, скупили, дефицит. Сейчас этого дефицита нет. Мы экспортируем эти маски, - сказал Лукашенко. - Спасибо китайцам, Си Цзиньпину спасибо, отозвался на мою просьбу. Прислал нам один станок, сейчас второй - для масок, респираторов. У нас будут целые фабрики благодаря этой помощи».

В результате, по словам президента, в стране «удается сдерживать заболеваемость в целом».

«Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне Министерством здравоохранения и специалистами, которые занимаются непосредственно инфекционными болезнями», - заявил глава государства.

О статистике

«Но что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств - 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств. На пожарах погибли 218 человек. На дорогах за 4 месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек - почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19», - привел статистику Лукашенко.

В то же время он подчеркнул, что количество смертей в стране снижается к аналогичному периоду прошлого года.

А за 4 месяца нынешнего года общая смертность уменьшилась на 1,5%. «Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет», - заявил президент.

О врачах

Лукашенко похвалил врачей, отметив, что в стране научились лечить амбулаторно. «Вместе с МВД всех, кого отправили на амбулаторное лечение, контролируют, - сказал он. - То есть выработана четкая система. Молодцы».

Он призвал поддерживать медиков. «Если ты уже оделся, зашел в очаг, то предохраняешься до такой степени, что не можешь никуда выйти. Главное сейчас - поддержать врачей. В том плане, что очень устают люди. Над ними тоже довлеет эта проблема», - сказал он.

О коронавирусе

По мнению президента, сегодня никакой катастрофы нет, но расслабляться нельзя, нужно «выдержать до конца лета». Главная проблема - помочь врачам, Министерству здравоохранения в этой работе.

По словам Лукашенко, в Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии. «У нас сегодня на ИВЛ чуть больше 200 человек. А аппаратов ИВЛ - 2,5 тыс. плюс полторы тысячи наркозно-дыхательных, если это нужно будет», - сказал он.

И добавил, что от общего числа пневмоний только у 30% больных подтвержден коронавирус. «Это тоже очень хороший показатель. Поэтому я сегодня претензий ни к Министерству здравоохранения, ни к главным врачам больниц не предъявляю. Мы четко выработали системы лечения инфицированных людей», - отметил президент.

О параде

Парад в честь 75-летия Победы имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались», - заявил Лукашенко.

В то же время, он предупредил, что «никого тащить на это мероприятие не надо». «Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло», - подчеркнул президент.

В числе желающих пойти на парад – ветераны Вооруженных Сил. «Они первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики - стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тащить не надо», - заявил Лукашенко.