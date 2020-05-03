ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко рассказал о коронавирусе, смертности, врачах и параде Победы

03.05.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Чем больше в Беларуси тестируется людей, тем больше положительных тестов. Врачи научились работать амбулаторно, проблемы по их безопасности решены, средств защиты хватает. В стране катастрофы нет, и парад Победы состоится.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании 3 мая, передает пресс-служба президента.

По его словам, в прошедшие праздники в стране не вводилось никаких ограничений, люди сами решали, что делать. Президент считает, что граждане стали очень аккуратно относиться к своему здоровью. Ежесуточно в стране проводят 9,5-10 тысяч тестов.

О пневмониях

Лукашенко отметил, что в нынешней ситуации важно обратить внимание на лечение пневмоний, прирост которых наблюдается в последние месяцы.

«Да, это просто мизер при нашей системе здравоохранения, но пневмонии чуть-чуть подросли. Думаю, по году эта ситуация выровняется и так далее. И мы видим, что главное для нас сегодня - это лечение людей - пневмонии. Прошу это иметь в виду. Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы», - заявил глава государства.

Он считает, что главное сегодня – даже не количество инфицированных, а ситуация с пневмониями.

«Чем больше мы тестируем людей, а сейчас мы вышли на 9,5-10 тыс. ежесуточно тестируемых, тем больше мы получаем с вирусом. Это где-то в районе 9% от тестируемых. Я учитываю это, смотрю эту динамику. Тем более я попросил от вас прогноз. И вы мне дали прогноз полтора-два месяца тому назад, как будут развиваться эти болезни. И я контролирую, насколько вы мне точно выдали прогноз», - отметил Лукашенко.

А масках и лекарствах

Президент считает, что по безопасности врачей в больницах и лечению людей уже решены. Средства защиты экспортируются и лекарств хватает. Он также отметил, что «люди молодцы», надевают маски в общественных местах. Сначала

«Сначала ринулись в аптеки, скупили, дефицит. Сейчас этого дефицита нет. Мы экспортируем эти маски, - сказал Лукашенко. -  Спасибо китайцам, Си Цзиньпину спасибо, отозвался на мою просьбу. Прислал нам один станок, сейчас второй - для масок, респираторов. У нас будут целые фабрики благодаря этой помощи».

В результате, по словам президента, в стране «удается сдерживать заболеваемость в целом».

«Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне Министерством здравоохранения и специалистами, которые занимаются непосредственно инфекционными болезнями», - заявил глава государства.

О статистике

«Но что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств - 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств. На пожарах погибли 218 человек. На дорогах за 4 месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек - почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19», - привел статистику Лукашенко.

В то же время он подчеркнул, что количество смертей в стране снижается к аналогичному периоду прошлого года.

А за 4 месяца нынешнего года общая смертность уменьшилась на 1,5%. «Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет», - заявил президент.

О врачах

Лукашенко похвалил врачей, отметив, что в стране научились лечить амбулаторно. «Вместе с МВД всех, кого отправили на амбулаторное лечение, контролируют, - сказал он. - То есть выработана четкая система. Молодцы».

Он призвал поддерживать медиков. «Если ты уже оделся, зашел в очаг, то предохраняешься до такой степени, что не можешь никуда выйти. Главное сейчас - поддержать врачей. В том плане, что очень устают люди. Над ними тоже довлеет эта проблема», - сказал он.

О коронавирусе

По мнению президента, сегодня никакой катастрофы нет, но расслабляться нельзя, нужно «выдержать до конца лета». Главная проблема - помочь врачам, Министерству здравоохранения в этой работе.

По словам Лукашенко, в Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии. «У нас сегодня на ИВЛ чуть больше 200 человек. А аппаратов ИВЛ - 2,5 тыс. плюс полторы тысячи наркозно-дыхательных, если это нужно будет», - сказал он.

И добавил, что от общего числа пневмоний только у 30% больных подтвержден коронавирус. «Это тоже очень хороший показатель. Поэтому я сегодня претензий ни к Министерству здравоохранения, ни к главным врачам больниц не предъявляю. Мы четко выработали системы лечения инфицированных людей», - отметил президент.

О параде

Парад в честь 75-летия Победы имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались», - заявил Лукашенко.

В то же время, он предупредил, что «никого тащить на это мероприятие не надо». «Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло», - подчеркнул президент.

В числе желающих пойти на парад – ветераны Вооруженных Сил. «Они первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики - стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тащить не надо», - заявил Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем больше в Беларуси тестируется людей, тем больше положительных тестов. Врачи научились работать амбулаторно, проблемы по их безопасности решены, средств защиты...
 
Новости дня
Новости
 
Жан По: «Конечно, есть страх из-за коронавируса, но без футбола будет очень плохо. Это возможность – можно обратить на себя внимание»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика