Лукашенко сделал новый прогноз: Нам надо напряженно выдержать до начала лета

Источник материала: Виртуальный Брест

Во время совещания по ситуации с коронавирусом, Александр Лукашенко отметил, что после пандемии уже можно будет, с учетом полученного опыта, поговорить с народом отдельно, как надо жить, какие уроки и выводы сделать. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Абсолютно поддерживаю мнение специалистов, что с этими бедами, разными вирусами нам придется жить. Их будет в будущем не меньше. Потому что мы внаглую относимся к окружающей среде, к природе и даже друг к другу. И эта беда и даже вот этот психоз, который развернулся, инфодемия, как мы называем, отчасти пойдет на пользу людям в том плане, что заставит нас подумать, как жить дальше, — уверен Лукашенко.

В целом он подчеркнул, что никакой катастрофы нет, но пока нельзя расслабляться.

— Нам надо напряженно выдержать до начала лета. Думаю, что с божьей помощью мы как-то справимся, — сказал Александр Лукашенко. — Губернаторы на это нацелены. У них посевная кампания уже проблема номер два. Главная проблема — помочь врачам, Министерству здравоохранения в этой работе.

Напомним, ранее президент ориентировался на Пасху. «Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем», — заявил он 24 марта. «Мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике [вирусных заболеваний]. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», - сказал он неделю спустя.

Ранее министр здравоохранения Владимир Караник заявлял, что пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая. Главный санитарный врач страны Наталья Жукова 19 апреля высказала предположение, что заболеваемость через несколько недель «во всяком случае стабилизируется либо начнет снижаться». Заведующий отделением Минской областной больницы, эпидемиолог Виктор Сущевич прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом на двадцатые числа мая, после этого эпидемия пойдет на спад.