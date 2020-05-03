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Лечение COVID-19 с помощью плазмы крови: как переболевшие коронавирусом люди помогают спасать других пациентов
03.05.2020 21:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Опасность новой волны коронавируса, которая может быть более разрушительной, чем первая – этого сейчас опасаются в странах, где был карантин. Отсюда и осторожность. Сегодня нет лекарства от COVID-19. Но есть методики, которые позволяют людям эффективнее бороться с ним. Одна из них – переливание плазмы, где содержатся необходимые антитела. С собой иметь паспорт и выписку от врача. И, конечно, главное условие – для того, чтобы стать донором плазмы крови для больных коронавирусом, нужно переболеть COVID-19 и полностью выздороветь. Как минимум – пятнадцать дней назад.
Руслана Шахнович – одна из первых в стране, кто заболел COVID-19. Болезнь перенесла легко. Из симптомов – лишь температура 37. И то пару дней. Выздоровела три недели назад. Когда предложили стать донором, согласилась, не раздумывая.
Сегодня в Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий пришли три донора плазмы, которые переболели коронавирусом. Здесь их называют «ангелами-дарителями». Руслана, Ольга и Игорь.
Каждый из них станет донором впервые. Волнуются. Но не потому, что боятся вида крови. Переживают за то, чтобы их плазма подошла. Ведь забор крови из вены – лишь первый этап. Пока «ангелы-дарители» ждут в коридоре, их образцы крови кочуют из одной лаборатории в другую. Чем тяжелее протекала болезнь, тем больше антител в плазме.
Директор Центра трансфузиологии Фёдор Карпенко сам обзванивал тех, кто переболел коронавирусом. Некоторых приходилось уговаривать. Но это, скорее, исключение. По статистике, которую он ведёт, пусть и совсем недавно, из десяти переболевших COVID-19 семеро становятся донорами. И хотя нет стопроцентной гарантии, что донорская плазма – панацея, Ольгу Торганову это не остановило.
Потенциальные доноры должны отправиться на осмотр к терапевту. Измерить температуру, давление. Ведь даже если анализы хорошие, любое недомогание либо несоответствие стандартным показателям может стать временным противопоказанием для донорства. Некоторые заболевания донора, например, язва желудка, сердечно-сосудистая недостаточность или бронхиальная астма, также могут стать ограничением. А ещё вес донора не должен быть меньше 50 килограммов, а возраст – от 18 до 60 лет. Но фактически – до 55. Даже если человек очень хочет стать донором, не всегда это получается.
После всех анализов и осмотров – вердикт врачей: все трое подходят. Пора подкрепиться. Сладкий чай, печенье, зефир, мармелад, и на потом – гематоген. За время, что ждали, эти ребята, кажется, сдружились. Шутят, мол, братья и по диагнозу, и по крови.
Наконец, самый главный этап – сдача плазмы. Немного волнения и море доброжелательности. Доноры с удивлением обнаруживают: плазма, оказывается, жёлтого цвета.
От донора берут максимум 650 миллилитров плазмы. Чтобы помочь одному пациенту, больному коронавирусом, как правило, проводят три-четыре переливания через день. Это значит, доноров здесь очень ждут и готовы каждый день принимать хоть по сто человек. Игорь, Руслана и Ольга пообещали, что через две недели придут сюда снова.
Обычно плазма хранится на карантине в хранилище полгода. Но не в случае с коронавирусом. Сразу после того, как у доноров взяли плазму антиковид, её обеззараживают. Всего за 6 минут.
Уже в половине одиннадцатого вечера плазму Игоря доставили в Лидскую центральную районную больницу. Переливание начали в два часа ночи 56-летней женщине, которая находится в критическом состоянии на аппарате ИВЛ.
Эффект врачи оценивают не раньше, чем через 12-20 часов. И уже по телефону пока осторожно, и, всё же, сообщают: состояние стабилизировалось, тяжёлое, но с положительной динамикой. А, значит, всё не зря!
Подробнее – в видеоинформации.
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Лечение COVID-19 с помощью плазмы крови: как переболевшие коронавирусом люди помогают спасать других пациентов
Опасность новой волны коронавируса, которая может быть более разрушительной, чем первая – этого сейчас опасаются в странах, где был карантин. Отсюда и...
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