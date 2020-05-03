Лечение COVID-19 с помощью плазмы крови: как переболевшие коронавирусом люди помогают спасать других пациентов

Источник материала: ОНТ

Опасность новой волны коронавируса, которая может быть более разрушительной, чем первая – этого сейчас опасаются в странах, где был карантин. Отсюда и осторожность. Сегодня нет лекарства от COVID-19. Но есть методики, которые позволяют людям эффективнее бороться с ним. Одна из них – переливание плазмы, где содержатся необходимые антитела. С собой иметь паспорт и выписку от врача. И, конечно, главное условие – для того, чтобы стать донором плазмы крови для больных коронавирусом, нужно переболеть COVID-19 и полностью выздороветь. Как минимум – пятнадцать дней назад.

Руслана Шахнович – одна из первых в стране, кто заболел COVID-19. Болезнь перенесла легко. Из симптомов – лишь температура 37. И то пару дней. Выздоровела три недели назад. Когда предложили стать донором, согласилась, не раздумывая.

Сегодня в Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий пришли три донора плазмы, которые переболели коронавирусом. Здесь их называют «ангелами-дарителями». Руслана, Ольга и Игорь.

Игорь Колокин, донор плазмы крови: «Люди, к сожалению, не понимают, а это месяц, вычеркнутый из жизни, это 5-10 литров антибиотиков, которые в тебя вкачали, это изолирование семьи».

Каждый из них станет донором впервые. Волнуются. Но не потому, что боятся вида крови. Переживают за то, чтобы их плазма подошла. Ведь забор крови из вены – лишь первый этап. Пока «ангелы-дарители» ждут в коридоре, их образцы крови кочуют из одной лаборатории в другую. Чем тяжелее протекала болезнь, тем больше антител в плазме.

Директор Центра трансфузиологии Фёдор Карпенко сам обзванивал тех, кто переболел коронавирусом. Некоторых приходилось уговаривать. Но это, скорее, исключение. По статистике, которую он ведёт, пусть и совсем недавно, из десяти переболевших COVID-19 семеро становятся донорами. И хотя нет стопроцентной гарантии, что донорская плазма – панацея, Ольгу Торганову это не остановило.

Потенциальные доноры должны отправиться на осмотр к терапевту. Измерить температуру, давление. Ведь даже если анализы хорошие, любое недомогание либо несоответствие стандартным показателям может стать временным противопоказанием для донорства. Некоторые заболевания донора, например, язва желудка, сердечно-сосудистая недостаточность или бронхиальная астма, также могут стать ограничением. А ещё вес донора не должен быть меньше 50 килограммов, а возраст – от 18 до 60 лет. Но фактически – до 55. Даже если человек очень хочет стать донором, не всегда это получается.

После всех анализов и осмотров – вердикт врачей: все трое подходят. Пора подкрепиться. Сладкий чай, печенье, зефир, мармелад, и на потом – гематоген. За время, что ждали, эти ребята, кажется, сдружились. Шутят, мол, братья и по диагнозу, и по крови.

Наконец, самый главный этап – сдача плазмы. Немного волнения и море доброжелательности. Доноры с удивлением обнаруживают: плазма, оказывается, жёлтого цвета.

Фёдор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий: «Метод экспериментальный. На сегодняшний день, наверное, где-то около 50% по мировым публикациям оценивается его эффективность. Сейчас у нас уже больше 30 человек стали донорами. Поэтому разворачивается во всех областях такая же возможность, будет оцениваться эффективность, и мы действительно ждем: пускай потенциальные доноры приходят к нам. Мы будем обследовать и заготавливать плазму. Если это поможет хотя бы одному пациенту, я считаю, что мы должны работать, должны это делать».

От донора берут максимум 650 миллилитров плазмы. Чтобы помочь одному пациенту, больному коронавирусом, как правило, проводят три-четыре переливания через день. Это значит, доноров здесь очень ждут и готовы каждый день принимать хоть по сто человек. Игорь, Руслана и Ольга пообещали, что через две недели придут сюда снова.

Обычно плазма хранится на карантине в хранилище полгода. Но не в случае с коронавирусом. Сразу после того, как у доноров взяли плазму антиковид, её обеззараживают. Всего за 6 минут.

Уже в половине одиннадцатого вечера плазму Игоря доставили в Лидскую центральную районную больницу. Переливание начали в два часа ночи 56-летней женщине, которая находится в критическом состоянии на аппарате ИВЛ.

Эффект врачи оценивают не раньше, чем через 12-20 часов. И уже по телефону пока осторожно, и, всё же, сообщают: состояние стабилизировалось, тяжёлое, но с положительной динамикой. А, значит, всё не зря!

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