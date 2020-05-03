Михаил Горнак: «Мама переболела COVID-19 почти бессимптомно. В отличие от десятков учителей в школе, где она работает»

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор АБФФ и бывший футболист Михаил Горнак рассказал о переболевшей коронавирусом маме.

«Встретились спустя 2 месяца. После 21 дня маминого карантина. Она переболела COVID-19 почти бессимптомно. В отличие от десятков учителей в школе, где она работает. Папе поставили минус, но он сидел 14 дней на даче и скучал :). Родители вместе 45 лет и, по слухам, папа влюбился в маманю возле мусорки :)

2 недели они рубились по телефону не на жизнь, а на смерть и вот, им разрешили быть вместе. Правда Степаныч выглядит хреново. 2 месяца не стригся, поседел, постарел. А вот мама после Вируса в полном порядке. Может она просто отдохнула от длительных отношений? :)

В общем, здоровья вашим родителям и близким. Пусть будет бессимптомно.

Скоро парад в честь дня победы. Его уже точно не отменят! Пускай там не будет ни одного человека, кроме марширующих военных!» – написал Горнак в инстаграме .

В Беларуси зарегистрировано 16705 (+877) случаев COVID-19. Умерли 99 пациентов.