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Михаил Горнак: «Мама переболела COVID-19 почти бессимптомно. В отличие от десятков учителей в школе, где она работает»
03.05.2020 21:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Комментатор АБФФ и бывший футболист Михаил Горнак рассказал о переболевшей коронавирусом маме.
«Встретились спустя 2 месяца. После 21 дня маминого карантина. Она переболела COVID-19 почти бессимптомно. В отличие от десятков учителей в школе, где она работает. Папе поставили минус, но он сидел 14 дней на даче и скучал :). Родители вместе 45 лет и, по слухам, папа влюбился в маманю возле мусорки :)
2 недели они рубились по телефону не на жизнь, а на смерть и вот, им разрешили быть вместе. Правда Степаныч выглядит хреново. 2 месяца не стригся, поседел, постарел. А вот мама после Вируса в полном порядке. Может она просто отдохнула от длительных отношений? :)
В общем, здоровья вашим родителям и близким. Пусть будет бессимптомно.
Скоро парад в честь дня победы. Его уже точно не отменят! Пускай там не будет ни одного человека, кроме марширующих военных!» – написал Горнак в
В Беларуси зарегистрировано 16705 (+877) случаев COVID-19. Умерли 99 пациентов.
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