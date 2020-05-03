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«Вот это мамы – они продолговатые». Рассказываем о перспективах выращивания кукурузы в Беларуси
03.05.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Люди постарше помнят советскую кукурузную кампанию. О царице полей тогда писали книги, пели песни, снимали фильмы, кто в ней нуждается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Потом те времена, конечно, много ругали. Но сегодня нет-нет и приведут в пример, ведь продовольственный вопрос – как накормить миллионы людей – похоже, вновь выходит на первый план.
Игорь Позняк, СТВ:
В ООН уже предупреждают об угрозе мирового голода из-за пандемии коронавируса. И причинно-следственная цепочка здесь предельно проста – как нельзя лучшая иллюстрация к почти детской поговорке: что посеем сегодня, то пожнем завтра. А это переводя на язык высоких материй, та самая продовольственная безопасность.
По всей Европе, похоже, будут серьезнейшие проблемы со сбором урожая. Фермерам, которые обычно рассчитывали на трудовых мигрантов, элементарно не хватает рабочих рук. Только во Франции как минимум 200 тысяч. Надежды на то, что работать на сборе урожая будут сотрудники закрывшихся из-за пандемии ресторанов, отелей и магазинов или же студенты, которых распустили на каникулы, пока не оправдываются.
«Я призываю вас сделать шаг вперед, чтобы мы все смогли поесть», – с такими словами обратился к тем, кто сейчас из-за коронавируса не работает, министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом. Вот почему сейчас так важно не остановиться и сохранить любое производство.
Ну а что же до кукурузы, с которой мы начали. Для Беларуси эта культура важнейшая – она, так сказать, условие нормальной работы животноводства, а даже уже по цепочке. Массовый сев кукурузы сейчас выходит на финишную прямую. А это повод обратиться к самым истокам вопроса – семена, которые мы сегодня уже вспоминали метафорично, ну а сейчас в прямом смысле.
Мы застали опытного механизатора Николая Яхновца, кажется, врасплох. Выходной, воскресенье, дело ближе к обеду. В «Покровском» ради «дефицитной» влаги, несмотря на то, что показывает календарь, выходят в поля. Эта посевная для Николая юбилейная, 25-я. Только ему доверяют ответственный сев родительских форм кукурузы.
Николай Яхновец, механизатор сельхозпредприятия «Покровский»:
Из них будут готовить семена, правда, уже на будущий год. Каждое утро лично «заряжает» свой агрегат. Говорит, с этим строго: перепутал – остался без результата.
Николай Яхновец:
В «Покровском» под семена уже не первый год отводят 60 гектаров. Это около 5 % от всех площадей, которые уготовлены в хозяйстве под царицу полей. Они же позволят неплохо сэкономить. Баш на баш с кукурузокалибровочным заводом.
Евгений Ничингер, директор сельхозпредприятия «Покровский»:
Получают посевной материал до 80 % от нужного объема. Остаются и «свободные» финансы для развития. Каждый год работают на отечественных семенах. По словам директора, прошлый стал показательным – на «своем» можно не только выращивать, но и зарабатывать.
Евгений Ничингер:
Более 10 лет в Беларуси используют семена собственного производства. Раньше их приходилось приобретать за границей – тратить валютные средства. Сейчас импорта стало значительно меньше. В Беларуси два кукурузокалибровочных завода. Один из них в Ивацевичском районе.
Здесь зернышки калибруют по форме, весу и очистке. Затем они получают своеобразный иммунитет от всех болезней и вредителей. Семена по карману любому хозяйству в стране. География – Брестская, Гродненская и Минская области.
Андрей Семёнчик, водитель сельхозпредприятия «Хатьковцы»:
Процесс идет нон-стоп – ежедневно увозят до 100 тонн семян. Посевная кампания в хозяйствах в самом разгаре, даже день простоя непозволительная роскошь. В целом завод планирует отгрузить 9 тысяч тонн. Потребность страны закроют на 30 %, а могут и наполовину. Здесь не скрывают: рассчитывали на другую реализацию. В закромах еще минимум 4 000 тонн.
Инна Касперович, заместитель директора Ивацевичского кукурузокалибровочного завода:
Есть маркетинг – лояльные условия оптовикам, скидки. За 10 лет шагнули и в качестве семян. Всхожесть, защита, адаптация к климатическим условиям, точность калибровки. Предлагают и ассортимент – 7 гибридов белорусской, украинской и немецкой селекции.
Марина Струневская, инженер-лаборант Ивацевичского кукурузокалибровочного завода:
В Брестской области в 2020 году отечественными семенами кукурузы отсеют до 65 % площадей. В основном хозяйства берут их на зеленую массу – там гибриды показывают результат на уровне зарубежных. Важная оговорка аграриев: при соблюдении технологий возделывания.
Владимир Булат, главный агроном сельхозпредприятия «Покровский»:
А вот на зерно, говорит агроном Владимир Булат, «наши» семена дают урожай 80 центнеров с гектара. Результат на четверочку.
Владимир Булат:
В лабораториях кукурузокалибровочного приготовили достойный ответ. В этом сезоне у них на поле выходит новый игрок.
Марина Струневская:
Опробовать новинку решили уже в Брестском районе. Первомай здесь встречают не за праздничным столом, а на работе, в поле. Завершение сева кукурузы – вопрос двух дней. Удачно для аграриев сложились и погодные условия – прошел дождь.
Семена отечественные и зарубежные, пропорция 70 на 30. Ставка на 11 сортов гибридов по принципу «не клади яйца в одну корзину».
Олег Циолта, главный агроном сельхозпредприятия «Агро-сад «Рассвет»:
Один немаловажный фактор – цена вопроса. Покупка белорусских семян – это ощутимая экономия. Тонна стоит дешевле импортных в 3-4 раза. Попутно белорусские производители регулируют цены зарубежных – снизили на 40 %.
Сев кукурузы на зерно и силос идет во всех регионах страны. Важно завершить работы вовремя.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
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Новости Беларуси. Люди постарше помнят советскую кукурузную кампанию. О царице полей тогда писали книги, пели песни, снимали фильмы, кто в ней нуждается, сообщили в...
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