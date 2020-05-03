Источник материала: БT

Потери планетарного ВВП, как ожидается, составят 9 триллионов долларов

Карантин при внимательном рассмотрении - это скорее политический, нежели медицинский конструкт

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Государства смягчают карантинные ограничения. Показания не столько медицинские, сколько экономические Государства одно за другим смягчают карантинные ограничения. В Европе из локдауна выходят даже наиболее серьезно пострадавшие от коронавируса страны. И показания...

Государства одно за другим смягчают карантинные ограничения. В Европе из локдауна выходят даже наиболее серьезно пострадавшие от коронавируса страны. И показания к этому, на удивление, не столько медицинские, сколько экономические.Статистика Всемирной организации здравоохранения по-прежнему тревожна, а вот сеять панику правительства и глобальные СМИ перестали. Получается, даже легкий голод - лучшее лекарство от самовнушенного страха.рассуждает о рецептах экономического восстановления.Не прошло и пары месяцев, как инфодемия пошла на спад. Резко переменились интонации репортажей и редакторских колонок в газетах: коронавирус - это не ужас-ужас, а может быть, и не ужас совсем. Серьезно вразумила паникеров текущая экономическая статистика, а пуще того - прогнозы на ближайшее будущее. Безрадостные прогнозы, прямо скажем. Глад имеет все шансы оказаться страшнее мора, который вообще из всех всадников Апокалипсиса чуть ли не самый симпатичный.От 5 до 7 процентов валового внутреннего продукта потеряют Европа, Штаты, Россия. Лишь Китай по итогам года продемонстрирует умеренный прогресс, но и его один с небольшим процент выглядит скромно в сравнении с восемью-десятью процентами роста прошлых лет., а если считать с чадами и домочадцами, средств к существованию лишатся миллиард шестьсот миллионов человек. Ну и, конечно, неизбежен голод - куда же без него: его обещают одному миллиарду ста миллионам человек, то есть каждому седьмому землянину. И это только в поговорке "пока толстый сохнет, худой сдохнет": кажется, обоих может ждать почти одинаково печальный конец. Вот, например, французские отельеры явно относятся к разряду жирных котов, но к исходу года их положение будет, конечно, получше, чем у кенийских крестьян, но вполне сравнимым с положением южнокорейского или американского безработного.Изоляция устанавливается избирательно, словно вирусу есть дело, богатый ты или бедный, состоишь в списках "Форбс" или нанимаешь бухгалтера, чтобы составить месячный отчет. Особенно зримо это обнаруживается, конечно, не в Западной Европе, а в Восточной, но присутствует в тех или иных формах всюду.В Киеве вопреки запретам протестовали предприниматели: полиция, жалуются они, пристально следит, чтобы в уличных заведениях никто чашки кофе не выпил, зато гипермаркеты работают день напролет.Но даже избирательный карантин, вводимый со всем уважением к крупному капиталу, оказался чреват катастрофой. Риторика планетарных лидеров меняется: вирус-алармисты уже стали соглашателями, а сторонники медленной экономической ремиссии вообще требуют немедленно "резать, не дожидаясь перитонита".Трамповский спич, между тем, обнаруживает главную странность теперешних карантинных ограничений. Можно спорить о том, насколько они актуальны и правомерны: эпидемия - это когда заболевает 5 процентов населения, иногда порог снижают до одного процента. Но ни в одном государстве коронавирусу взять этот барьер даже не мечталось. Однако дело уже в другом: смягчение карантинных ограничений лишает смысла все прежние строгости.Ведь теперь они все получат свободу, притом что вирус еще никуда не ушел. Когда в тождественных ситуациях реализуются две взаимоисключающие противоэпидемические стратегии, одна из них обязательно должна быть ошибочной! Так нам велел считать еще Аристотель, формулируя закон исключенного третьего. Получается, что паника инструментальна, ее, как огонек в газовой конфорке, то прибавят, то убавят. И кажется, наступила пора торжества здравого смысла: болезнь надо лечить, ее можно предотвращать, а вот просто запираться от нее глупо.