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Государства смягчают карантинные ограничения. Показания не столько медицинские, сколько экономические
03.05.2020 22:56 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTГосударства одно за другим смягчают карантинные ограничения. В Европе из локдауна выходят даже наиболее серьезно пострадавшие от коронавируса страны. И показания к этому, на удивление, не столько медицинские, сколько экономические.
Статистика Всемирной организации здравоохранения по-прежнему тревожна, а вот сеять панику правительства и глобальные СМИ перестали. Получается, даже легкий голод - лучшее лекарство от самовнушенного страха.
Олег Романов рассуждает о рецептах экономического восстановления.
Не прошло и пары месяцев, как инфодемия пошла на спад. Резко переменились интонации репортажей и редакторских колонок в газетах: коронавирус - это не ужас-ужас, а может быть, и не ужас совсем. Серьезно вразумила паникеров текущая экономическая статистика, а пуще того - прогнозы на ближайшее будущее. Безрадостные прогнозы, прямо скажем. Глад имеет все шансы оказаться страшнее мора, который вообще из всех всадников Апокалипсиса чуть ли не самый симпатичный.
Дэвид Малпасс, глава Всемирного банка: "Пандемия COVID нанесла огромный экономический ущерб и уничтожила плоды многих десятилетий прогресса и борьбы с бедностью. Мы ждем рецессии, и падение будет большим, чем в годы Великой депрессии. Возможны проблемы с поставками продовольствия. Потеря доходов и работы лишит людей даже простой возможности покупать пищу! Угнетение спроса и предложения подхлестывает друг друга. Особенно в таких критически важных сферах, как производство и распределение продовольствия".
Потери планетарного ВВП, как ожидается, составят 9 триллионов долларовОт 5 до 7 процентов валового внутреннего продукта потеряют Европа, Штаты, Россия. Лишь Китай по итогам года продемонстрирует умеренный прогресс, но и его один с небольшим процент выглядит скромно в сравнении с восемью-десятью процентами роста прошлых лет.
Серж Кашан, владелец сети отелей (Франция): "Ноль постояльцев в апреле, столько же в мае и, наверное, июне. А в июле, августе, сентябре получим ли мы хотя бы пятую часть выручки? Закрыты музеи и рестораны - выходит, отели тоже никому не нужны. Только правительственная помощь спасет нас от катастрофы!"
Карантин при внимательном рассмотрении - это скорее политический, нежели медицинский конструкт
Изоляция устанавливается избирательно, словно вирусу есть дело, богатый ты или бедный, состоишь в списках "Форбс" или нанимаешь бухгалтера, чтобы составить месячный отчет. Особенно зримо это обнаруживается, конечно, не в Западной Европе, а в Восточной, но присутствует в тех или иных формах всюду.
В Киеве вопреки запретам протестовали предприниматели: полиция, жалуются они, пристально следит, чтобы в уличных заведениях никто чашки кофе не выпил, зато гипермаркеты работают день напролет.
Но даже избирательный карантин, вводимый со всем уважением к крупному капиталу, оказался чреват катастрофой. Риторика планетарных лидеров меняется: вирус-алармисты уже стали соглашателями, а сторонники медленной экономической ремиссии вообще требуют немедленно "резать, не дожидаясь перитонита".
Дональд Трамп, президент США: "Ориентировочная дата - как можно скорее! Часть штатов уже открылась, часть откроется вот-вот - в понедельник многие снимут карантинные запреты. Где ограничения были частичны, там их ослабят: скажем, работала четверть ресторанов, станет работать половина!"
Трамповский спич, между тем, обнаруживает главную странность теперешних карантинных ограничений. Можно спорить о том, насколько они актуальны и правомерны: эпидемия - это когда заболевает 5 процентов населения, иногда порог снижают до одного процента. Но ни в одном государстве коронавирусу взять этот барьер даже не мечталось. Однако дело уже в другом: смягчение карантинных ограничений лишает смысла все прежние строгости.
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Государства смягчают карантинные ограничения. Показания не столько медицинские, сколько экономические
Государства одно за другим смягчают карантинные ограничения. В Европе из локдауна выходят даже наиболее серьезно пострадавшие от коронавируса страны. И показания...
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