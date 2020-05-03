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COVID-19 в мире: обнадеживающая статистика
03.05.2020 22:42 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT
С завтрашнего дня в Италии, где пик эпидемии позади, откроются парки, сады, заводы и фабрики, а также строительные площадки. На работу вернутся свыше четырех миллионов человек. С 11 мая во Франции планируют ослабить карантинные меры.
Постепенный выход из карантина с 26 мая начнется и в Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон 7 мая представит правительственный план. Обсуждается и возможность открыть школы.
Выйти из изоляции планета надеется благодаря усилиям врачейПри этом американцы успешно испытали лекарство от COVID-19.
Выйти из изоляции планета надеется благодаря усилиям врачей: в эти дни свыше 10 небоскребов мира посвящают медикам свои световые шоу. Среди участников проекта - Останкинская телебашня в Москве и Эйфелева башня в Париже.
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