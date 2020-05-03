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COVID-19 в мире: обнадеживающая статистика

03.05.2020 22:42 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Италии и Франции день ото дня сокращается количество смертей от коронавируса, власти Испании разрешили взрослому населению заниматься спортом на улице.
С завтрашнего дня в Италии, где пик эпидемии позади, откроются парки, сады, заводы и фабрики, а также строительные площадки. На работу вернутся свыше четырех миллионов человек. С 11 мая во Франции планируют ослабить карантинные меры.
В субботу в Австрии открылись торговые центры большой площади. Выход из локдауна в стране начался в середине апреля. 
Постепенный выход из карантина с 26 мая начнется и в Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон 7 мая представит правительственный план. Обсуждается и возможность открыть школы. 
В Китае уже успешно восстанавливается туризм. Поток отдыхающих на внутреннем рынке в пятницу превысил 23 миллиона человек. Туристы теперь могут посещать почти три четверти всех достопримечательностей на территории КНР. 

Выйти из изоляции планета надеется благодаря усилиям врачей 

При этом американцы успешно испытали лекарство от COVID-19. Ремдисивир ранее применялся для лечения лихорадки Эбола. Препарат заметно сокращает сроки выздоровления. Он уже получил разрешение на неотложное использование. 
Выйти из изоляции планета надеется благодаря усилиям врачей: в эти дни свыше 10 небоскребов мира посвящают медикам свои световые шоу. Среди участников проекта - Останкинская телебашня в Москве и Эйфелева башня в Париже.

 
 
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В Италии и Франции день ото дня сокращается количество смертей от коронавируса, власти Испании разрешили взрослому населению заниматься спортом на улице. С...
 
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