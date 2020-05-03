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НАТО предполагает вторую волну Сovid-19
04.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Альянс опасается второй волны коронавируса осенью этого года и разрабатывает план действий на этот случай, сообщает
По информации издания, послы стран НАТО на прошлой неделе провели закрытую встречу с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Итогом встречи стало решение немедленной подготовку плана действий.
Разработку плана должен возглавить генерал США Тодд Уолтерс. План могут принять на встрече министров обороны в июне.
Издание отмечает, что на секретном совещании Столтенберг заявил, что скоординированный ответ на вторую волну коронавируса станет лакмусовой бумажкой для доверия и сплоченности в альянсе.
Генеральный секретарь также предложил общие закупки средств защиты и лекарств через собственное агентство поддержки и закупок НАТО.
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Альянс опасается второй волны коронавируса осенью этого года и разрабатывает план действий на этот случай, сообщает Spiegel. По информации издания, послы стран НАТО...
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