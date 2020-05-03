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О самых важных событиях уходящей недели в "Главном эфире"

04.05.2020 06:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Уже почти полгода для всех жителей планеты самой важной и главной темой остается коронавирус. Универсальной вакцины или лекарства, к сожалению, до сих пор никто не нашел. Но уже сейчас на сто процентов ясно: справиться с болезнью можно, используя разумный комплексный подход. Только всем вместе. Это касается и государств, и каждого отдельно взятого человека.
И в нынешних условиях у общества новые герои. Мы в каждом выпуске говорим отдельное спасибо нашим медикам. Ведь теперь именно они на передовой. Хотя в эти майские дни мы вспоминаем и никогда не забудем и тех, чей подвиг бессмертен. В нашей стране всегда есть те, с кого можно и нужно брать пример мужества. 
Сегодня в программе мы расскажем о самых важных событиях уходящей недели. Только самые свежие новости и самая точная информация.

И как всегда, множество эксклюзивных кадров и мнений. С вами Полина Шуба и Максим Угляница. 

 
 
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Уже почти полгода для всех жителей планеты самой важной и главной темой остается коронавирус. Универсальной вакцины или лекарства, к сожалению, до сих пор никто не...
 
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