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Президент Беларуси: главное для нас сегодня – лечение людей. Я очень серьёзно контролирую эти процессы

03.05.2020 21:27 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заболеваемость COVID-19 в Беларуси удается сдерживать в прогнозируемых ранее пределах. Наша система здравоохранения в состоянии оказывать необходимую помощь каждому, кто в ней нуждается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Да, конечно, сегодня наблюдается определенный рост пневмоний, но лишь 30 % из них вызваны коронавирусной инфекцией. Кроме того, за последнее время мы значительно увеличили число тестов на COVID-19: проводится практически по 10 тысяч ежедневно. Эпидемиологическая ситуация на постоянном контроле главы государства. Александр Лукашенко ежедневно общается с медиками, у которых в это непростое время тоже нет выходных. Наш Президент отметил: все устали и это понятно, но главное сейчас не расслабляться, беречь себя и тех, кто каждый день на передовой борьбы с вирусом.

Президент Беларуси: главное для нас сегодня – лечение людей. Я очень серьёзно контролирую эти процессы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается здоровья людей. За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5 %. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2 %, то мы, как обычно, на 7-8 % ежегодно уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет.

Что касается болезней – смотрите, что творится. От болезней системы кровообращения (то есть сердечно-сосудистых) погибли почти 25 тысяч. 97 – от COVID, и 25 примерно тысяч – от сердечно-сосудистых, от онкологии – 6 377. Но что меня поразило, от отравления алкоголем – 482 человека. Самоубийств – 470. Уже почти тысяча человек погибла от алкоголя и самоубийств. Вот и считайте. Я даже боюсь говорить об этом, наверное, это и не очень хорошо, потому что каждая смерть человека – это беда, трагедия. Но то, что у нас за 2,5 месяца умерло меньше сотни человек – это хороший показатель. Притом от COVID – это с диагнозом, где выявлен COVID. Но мы же видим, что это за больные, мы часто подчеркиваем – это букет болезней. Букет. Это сердечно-сосудистые, это и онкологические, это и астматики (а вирус бьет прежде всего по легким), и это сахарный диабет с излишним весом.

Президент Беларуси: главное для нас сегодня – лечение людей. Я очень серьёзно контролирую эти процессы

Чем больше мы тестируем, тем больше мы получаем с вирусом COVID. Это где-то в районе 9 % от тестируемых.

Анализируя всю ситуацию, думаю, что вы тоже пришли к такому выводу – что нам особое внимание (что мы уже сегодня и делаем) надо обратить на пневмонии. У нас наблюдается (пускай на 40-50 человек за 4 месяца) прирост пневмоний к уровню прошлого года. Да, это мизер просто при нашей системе здравоохранения, но пневмонии чуть-чуть подросли. Главное для нас сегодня – это лечение людей. Для меня это вопрос номер один, и я очень серьезно контролирую эти процессы. И если я еще не дошел до Министерства здравоохранения по этому вопросу с претензиями, то это потому, что мы пока еще удерживаем ситуацию на приличном уровне. Ну, все так, как вы когда-то спрогнозировали и мне доложили. Поэтому я просто наблюдаю за процессом, делаю соответствующие выводы.

Президент Беларуси: главное для нас сегодня – лечение людей. Я очень серьёзно контролирую эти процессы

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