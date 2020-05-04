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В годовщину открытия «Борисов-Арены» на стадион пришло 1000 зрителей, рекорд 7-го тура был в Бобруйске

04.05.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу посетило 4235 зрителей. Это чуть больше, чем туром ранее. Рекорд посещаемости был поставлен в Бобруйске, где на матч «Белшины» против брестского «Динамо» пришло по протоколу 1374 болельщика. Напомним, чемпион добыл непростую победу с крупным счетом.

В годовщину открытия «Борисов-Арены» на игру БАТЭ против «Немана» пришло 1000 человек. Стадион был открыт 3 мая 2014 года.


На чемпиона в Бобруйске пришло посмотреть почти 1500 зрителей. Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Меньше всего зрителей было на матче «Смолевичей», который также проходил в Борисове, но на старом городском стадионе. На игру против «Энергетика-БГУ» пришло 115 зрителей. Это даже меньше, чем в шестом туре.

Матчи шестого тура чемпионата Беларуси по футболу с трибун смотрело 3960 зрителей.
Пятый тур установил антирекорд посещаемости стадионов. Восемь матчей посетило 2383 человека.

Четвертый тур посетило 3675 зрителей. За матчами третьего тура с трибун наблюдало 2619 зрителей. Во втором туре — 8958 болельщиков. А стартовал чемпионат с 10 474 зрителей.

Напомним, что в Беларуси на 3 мая зарегистрировано 16 705 человек с положительным анализом на COVID-19. С начала вспышки на территории страны умерли 99 (+ 2 за последние сутки) пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписаны 3196 пациентов (+79 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

В Европе до сих пор в футбол играют только в Беларуси. Лишь некоторые европейские клубы стали постепенно приступать к тренировкам.

Наш чемпионат продолжится 8 мая, восьмой тур начнется в Слуцке.

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Теги: Брест
 
 
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