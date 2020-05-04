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В годовщину открытия «Борисов-Арены» на стадион пришло 1000 зрителей, рекорд 7-го тура был в Бобруйске
04.05.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Седьмой тур
В годовщину открытия «Борисов-Арены» на игру
Меньше всего зрителей было на матче «Смолевичей», который также проходил в Борисове, но на старом городском стадионе. На игру против «Энергетика-БГУ» пришло 115 зрителей. Это даже меньше, чем в шестом туре.
Матчи шестого тура чемпионата Беларуси по футболу с трибун
Четвертый тур посетило 3675 зрителей. За матчами
Напомним, что в Беларуси на
В Европе до сих пор в футбол играют только в Беларуси. Лишь некоторые европейские клубы стали постепенно приступать к тренировкам.
Наш чемпионат продолжится 8 мая, восьмой тур начнется в Слуцке.
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В годовщину открытия «Борисов-Арены» на стадион пришло 1000 зрителей, рекорд 7-го тура был в Бобруйске
Седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу посетило 4235 зрителей.
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