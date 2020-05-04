Ситуация с коронавирусом в Беларуси и мире: что известно к 4 мая

Источник материала: KYKY

К утру 4 мая зараженных коронавирусом по всему миру стало свыше 3,5 миллиона человек; погибли – 246 тысяч, а излечились – 1,1 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 1,15 миллиона эпизодов инфекции;

Испания: 216,6 тысячи;

Италия: 210,7 тысячи;

Британия: 187,8 тысячи;

Франция: 168,5 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 67,2 тысячи летальных исходов;

Италия: 28,9 тысячи;

Британия: 28,4 тысячи;

Испания: 25,1 тысячи;

Франция: 24,7 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как там

Разведывательный альянс «Пяти глаз», объединяющий спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, заявил , что Китай уничтожил доказательства об экспериментах с COVID-19 в лабораториях и отказывался предоставить биоматериалы ученым для создания вакцины.

, что Китай уничтожил доказательства об экспериментах с COVID-19 в лабораториях и отказывался предоставить биоматериалы ученым для создания вакцины. В Бразилии прошел оффлайн-митинг в поддержку президента Жаира Болсонару, который отрицает угрозу коронавируса. К манифестации присоединился и сам Болсонару: он пожимал руки своим поклонникам и обнимал их. СМИ считают выход президента очевидной попыткой демонстрации силы перед лицом растущего политического и экономического кризиса, что вызывает критику: участников акции назвали «эскадроном смерти».

выход президента очевидной попыткой демонстрации силы перед лицом растущего политического и экономического кризиса, что вызывает критику: участников акции назвали «эскадроном смерти». Сегодня во Франции начнется тестирование мобильного приложения «StopCOVID», созданное при поддержке государства. Страна медленно выходит из карантина, и алгоритм будет подсказывать пользователю, насколько он близок к инфицированному человеку.

тестирование мобильного приложения «StopCOVID», созданное при поддержке государства. Страна медленно выходит из карантина, и алгоритм будет подсказывать пользователю, насколько он близок к инфицированному человеку. В Испании смягчается карантин. Возобновляется деятельность ресторанов и кафе, чтобы готовить заказы на вынос. В транспорте введен обязательный «масочный режим». Правительство пообещало обеспечить граждан СИЗ.

карантин. Возобновляется деятельность ресторанов и кафе, чтобы готовить заказы на вынос. В транспорте введен обязательный «масочный режим». Правительство пообещало обеспечить граждан СИЗ. В Иране мечети, которые были закрыти с начала марта, вновь откроются, но не все. Речь идет о мечетях на территории 132 округов, а это около трети административных единиц Ирана. «Социальная дистанция важнее, чем коллективная молитва», – сказал президент Ирана Хасан Рухани.

Как у нас

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 16705 заболевших коронавирусом. Излечились 3196 человек, скончались 99.

сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 16705 заболевших коронавирусом. Излечились 3196 человек, скончались 99. Из Витебской клинической больницы скорой медицинской помощи уволен главный врач Сергея Лазаря. Он занимал свою должность пять лет. Говорят, что медик как-то «неправильно» высказался об эпидемии; многие связывают уход Лазаря с материалом TUT.by , в котором коллеги Сергея открыто описали не самые приятные подробности условий своего труда. Минздрав связь между публикацией TUT.by и уволнением главного врача отрицает.

главный врач Сергея Лазаря. Он занимал свою должность пять лет. Говорят, что медик как-то «неправильно» высказался об эпидемии; многие связывают уход Лазаря с , в котором коллеги Сергея открыто описали не самые приятные подробности условий своего труда. Минздрав связь между публикацией TUT.by и уволнением главного врача отрицает. Александр Лукашенко не будет отменять парад в Минске к 9 мая. Президент считает, что, если поступит иначе, люди скажут, что мы «испугались», с одной стороны. С другой – жертвы коронавируса «умирали ради нас».

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Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

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