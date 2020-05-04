ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ситуация с коронавирусом в Беларуси и мире: что известно к 4 мая

04.05.2020 06:22 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

К утру 4 мая зараженных коронавирусом по всему миру стало свыше 3,5 миллиона человек; погибли – 246 тысяч, а излечились – 1,1 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 1,15 миллиона эпизодов инфекции;
Испания: 216,6 тысячи;
Италия: 210,7 тысячи;
Британия: 187,8 тысячи;
Франция: 168,5 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 67,2 тысячи летальных исходов;
Италия: 28,9 тысячи;
Британия: 28,4 тысячи;
Испания: 25,1 тысячи;
Франция: 24,7 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Как там

  • Разведывательный альянс «Пяти глаз», объединяющий спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, заявил, что Китай уничтожил доказательства об экспериментах с COVID-19 в лабораториях и отказывался предоставить биоматериалы ученым для создания вакцины.
  • В Бразилии прошел оффлайн-митинг в поддержку президента Жаира Болсонару, который отрицает угрозу коронавируса. К манифестации присоединился и сам Болсонару: он пожимал руки своим поклонникам и обнимал их. СМИ считают выход президента очевидной попыткой демонстрации силы перед лицом растущего политического и экономического кризиса, что вызывает критику: участников акции назвали «эскадроном смерти».
  • Сегодня во Франции начнется тестирование мобильного приложения «StopCOVID», созданное при поддержке государства. Страна медленно выходит из карантина, и алгоритм будет подсказывать пользователю, насколько он близок к инфицированному человеку.
  • В Испании смягчается карантин. Возобновляется деятельность ресторанов и кафе, чтобы готовить заказы на вынос. В транспорте введен обязательный «масочный режим». Правительство пообещало обеспечить граждан СИЗ.
  • В Иране мечети, которые были закрыти с начала марта, вновь откроются, но не все. Речь идет о мечетях на территории 132 округов, а это около трети административных единиц Ирана. «Социальная дистанция важнее, чем коллективная молитва», – сказал президент Ирана Хасан Рухани.

Как у нас

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 16705 заболевших коронавирусом. Излечились 3196 человек, скончались 99.
  • Из Витебской клинической больницы скорой медицинской помощи уволен главный врач Сергея Лазаря. Он занимал свою должность пять лет. Говорят, что медик как-то «неправильно» высказался об эпидемии; многие связывают уход Лазаря с материалом TUT.by, в котором коллеги Сергея открыто описали не самые приятные подробности условий своего труда. Минздрав связь между публикацией TUT.by и уволнением главного врача отрицает.
  • Александр Лукашенко не будет отменять парад в Минске к 9 мая. Президент считает, что, если поступит иначе, люди скажут, что мы «испугались», с одной стороны. С другой – жертвы коронавируса «умирали ради нас».

Мы дополняем материал.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Читайте по теме: Минск настолько очистился, что из него исчезли люди. Смотрите, какая красота

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К утру 4 мая зараженных коронавирусом по всему миру стало свыше 3,5 миллиона человек; погибли – 246 тысяч, а излечились – 1,1 миллиона. Эти сведения получены благодаря...
 
Новости дня
Новости
 
В годовщину открытия «Борисов-Арены» на стадион пришло 1000 зрителей, рекорд 7-го тура был в Бобруйске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика