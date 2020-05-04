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Спасти рабочие места и сохранить зарплаты: кто и как помогает трудящимся в Беларуси
04.05.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Сохранение рабочих мест для многих стран проблема №1. И не потому, что недавно отметили День труда. Этот «красный» день в этом году стал поводом посчитать. В России армия безработных, по данным Счетной палаты, в ближайшее время может вырасти с 2,5 миллионов до 8 миллионов человек. Международная организация труда дает еще более тревожный прогноз. Из-за COVID-19 половина трудоспособного населения планеты рискует остаться без средств к существованию. На этом фоне хочется иметь твердую почву под ногами и уверенность, что завтра ты придешь на работу и что предприятие не обанкротится.
Лишь внутренние рейсы – на табло и поневоле опустевшие перроны. До пандемии через станцию «Минск-Пассажирский» ежедневно проходили десятки тысяч человек. И первое, на что обращаешь внимание сейчас, – таким немноголюдным столичный вокзал ещё не был.
Её смена длится 12 часов. Наталья – дежурная по залу. Порядок, санитарная обработка – это всё под её контролем. Поверхности, с которыми соприкасаются пассажиры, дезинфицируют как минимум восемь раз в сутки. Билетные кассы, зал ожидания, платформы. За смену Наталья проходит около пяти километров. Антивирус – по пути.
Минское отделение БЖД – крупнейшее в Беларуси. И даже на фоне отмены многих рейсов работы у дежурных не убавилось. Один из способов поддержки – добровольное страхование. Это совместное решение руководства железной дороги и отраслевого профсоюза. Только в Минском отделении дополнительную защиту получили полторы тысячи человек. В основном это те, кто напрямую задействован в пассажироперевозках. Машинисты, помощники, проводники… Алгоритм таков: если работник заболеет коронавирусом – ему помимо больничного выплатят материальную помощь. Страховка – за счёт БЖД и профсоюза.
Матпомощь от профсоюза положена и медработникам, которые, помогая пациентам, сами заразились коронавирусом. Для получения компенсации необходимо написать заявление и приложить к нему больничный лист. Деньги перечислят максимально быстро и без посредников. Материальную компенсацию выделит профсоюзный страховой фонд: в нём уже более 750 тысяч рублей. 25 тысяч уже выплачено медработникам.
Растёт страховой фонд за счёт отчислений всех отраслевых профсоюзов. Это яркий пример солидарности. Она проявляется в объединении усилий, а это в духе Первомая. По понятным причинам День труда в Беларуси прошёл в непривычном формате. Без маёвок и митингов, но посыл всё тот же: защита прав трудящихся. Профсоюзы материально поддерживают работников заводов и фабрик, следят за тем, чтобы зарплаты выплачивали вовремя, и помогают предприятиям, которые оказались в трудной экономической ситуации.
Конечно, на главном профсоюзном съезде пятилетия едва ли могли спрогнозировать такое развитие событий. Но есть ценности, актуальные в любой период. Например, справедливое отношение к людям. А это и про зарплаты, и про занятость. Человека труда нельзя обижать. Этой риторике Президент никогда не изменяет.
Из-за пандемии эксперты ООН предрекают миру «исторический уровень безработицы». И это не страшилка, а доклад одной из самых авторитетных организаций на планете. По прогнозам, потерять источник дохода уже во втором квартале года могут около 200 миллионов человек. Экономическое цунами – последствие тотального карантина. Беларусь – одна из немногих стран, которая не остановила работу заводов и фабрик. Президент подчёркивает: в непростое время важно сохранить трудовые коллективы и поддержать людей. Сам же Александр Лукашенко выезжает на предприятия, где всегда готов ответить на самые острые вопросы. В начале месяца Президент посещает организации группы компаний «Серволюкс». Через две недели – легендарный стеклозавод «Неман». Спустя четыре дня – Бобруйск. Швейная фабрика первой в стране начала шить защитные маски.
Глобальная вспышка коронавируса разделила мир на «до» и «после». Но то, каким будет «после», зависит от почвы, подготовленной сейчас. Спасти рабочие места и сохранить доходы людей – сегодня экономическая задача номер. И право на труд – это снова про солидарность. Где совпадают интересы и человека, и профсоюзов, и страны.
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Сохранение рабочих мест для многих стран проблема №1. И не потому, что недавно отметили День труда. Этот «красный» день в этом году стал поводом посчитать. В России...
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