Спасти рабочие места и сохранить зарплаты: кто и как помогает трудящимся в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Сохранение рабочих мест для многих стран проблема №1. И не потому, что недавно отметили День труда. Этот «красный» день в этом году стал поводом посчитать. В России армия безработных, по данным Счетной палаты, в ближайшее время может вырасти с 2,5 миллионов до 8 миллионов человек. Международная организация труда дает еще более тревожный прогноз. Из-за COVID-19 половина трудоспособного населения планеты рискует остаться без средств к существованию. На этом фоне хочется иметь твердую почву под ногами и уверенность, что завтра ты придешь на работу и что предприятие не обанкротится.

Лишь внутренние рейсы – на табло и поневоле опустевшие перроны. До пандемии через станцию «Минск-Пассажирский» ежедневно проходили десятки тысяч человек. И первое, на что обращаешь внимание сейчас, – таким немноголюдным столичный вокзал ещё не был.

Её смена длится 12 часов. Наталья – дежурная по залу. Порядок, санитарная обработка – это всё под её контролем. Поверхности, с которыми соприкасаются пассажиры, дезинфицируют как минимум восемь раз в сутки. Билетные кассы, зал ожидания, платформы. За смену Наталья проходит около пяти километров. Антивирус – по пути.

Минское отделение БЖД – крупнейшее в Беларуси. И даже на фоне отмены многих рейсов работы у дежурных не убавилось. Один из способов поддержки – добровольное страхование. Это совместное решение руководства железной дороги и отраслевого профсоюза. Только в Минском отделении дополнительную защиту получили полторы тысячи человек. В основном это те, кто напрямую задействован в пассажироперевозках. Машинисты, помощники, проводники… Алгоритм таков: если работник заболеет коронавирусом – ему помимо больничного выплатят материальную помощь. Страховка – за счёт БЖД и профсоюза.

Матпомощь от профсоюза положена и медработникам, которые, помогая пациентам, сами заразились коронавирусом. Для получения компенсации необходимо написать заявление и приложить к нему больничный лист. Деньги перечислят максимально быстро и без посредников. Материальную компенсацию выделит профсоюзный страховой фонд: в нём уже более 750 тысяч рублей. 25 тысяч уже выплачено медработникам.

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения: «Размеры материальной помощи варьируются от 600 рублей до 5000 рублей. Хочу сказать, что отдельно принято постановление Минским городским комитетом Белорусского профсоюза работников здравоохранения, что всем медработникам города Минска также оказывается материальная помощь при лабораторном подтверждении COVID-19. На данный момент выплачена матпомощь уже 552 человекам на сумму более 60 тысяч рублей».

Растёт страховой фонд за счёт отчислений всех отраслевых профсоюзов. Это яркий пример солидарности. Она проявляется в объединении усилий, а это в духе Первомая. По понятным причинам День труда в Беларуси прошёл в непривычном формате. Без маёвок и митингов, но посыл всё тот же: защита прав трудящихся. Профсоюзы материально поддерживают работников заводов и фабрик, следят за тем, чтобы зарплаты выплачивали вовремя, и помогают предприятиям, которые оказались в трудной экономической ситуации.

Конечно, на главном профсоюзном съезде пятилетия едва ли могли спрогнозировать такое развитие событий. Но есть ценности, актуальные в любой период. Например, справедливое отношение к людям. А это и про зарплаты, и про занятость. Человека труда нельзя обижать. Этой риторике Президент никогда не изменяет.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Зарплата, безусловно, важнейший вопрос для людей. И он всегда должен быть в поле зрения профсоюзов. Вы меня информировали, что в этом направлении наибольшую обеспокоенность вызывают факты несвоевременной выплаты зарплаты. Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если только хоть одна частная компания выкинет на улицу людей – она вряд ли будет существовать в Беларуси».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нельзя впадать в крайности и останавливать работу ключевых отраслей. Жизнь показала буквально через месяц-полтора, что мы оказались правы. Сейчас уже все говорят больше об экономике, как будем жить дальше. А я ведь полтора месяца тому назад ребром поставил вопрос. И только ленивый об меня не вытирал ноги, пандемия пройдёт, жрать что будем? Экономика прежде всего. У нас нет иных источников для жизни, кроме труда наших людей».

Из-за пандемии эксперты ООН предрекают миру «исторический уровень безработицы». И это не страшилка, а доклад одной из самых авторитетных организаций на планете. По прогнозам, потерять источник дохода уже во втором квартале года могут около 200 миллионов человек. Экономическое цунами – последствие тотального карантина. Беларусь – одна из немногих стран, которая не остановила работу заводов и фабрик. Президент подчёркивает: в непростое время важно сохранить трудовые коллективы и поддержать людей. Сам же Александр Лукашенко выезжает на предприятия, где всегда готов ответить на самые острые вопросы. В начале месяца Президент посещает организации группы компаний «Серволюкс». Через две недели – легендарный стеклозавод «Неман». Спустя четыре дня – Бобруйск. Швейная фабрика первой в стране начала шить защитные маски.

Глобальная вспышка коронавируса разделила мир на «до» и «после». Но то, каким будет «после», зависит от почвы, подготовленной сейчас. Спасти рабочие места и сохранить доходы людей – сегодня экономическая задача номер. И право на труд – это снова про солидарность. Где совпадают интересы и человека, и профсоюзов, и страны.

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