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Видеофакт: отдых белорусов в разгар пандемии под Минском
04.05.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Если вы собираетесь отправиться на самоизоляцию к Минском морю, учитывайте, что таких желающих там уже не один десяток.
Кто-то отправился за МКАД, чтобы побродить по безлюдным просторам, но столкнулся с неожиданным числом других "самоизолировавшихся".
Многие из тех, кто выехал на природу, жарят шашлыки – то есть проводят майские праздники традиционным образом без поправки на коронавирус. Многие, возможно, и не ожидали, что желающих в эти дни выбраться на природу окажется настолько много.
Минздрав и Sputnik напоминают, что на время пандемии лучше ограничить посещение мест массового скопления людей. А в теплые майские дни Минское море успело превратиться в одно из таких мест.
Смотрите, как выглядят сейчас лес и пляж, на
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Если вы собираетесь отправиться на самоизоляцию к Минском морю, учитывайте, что таких желающих там уже не один десяток.
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