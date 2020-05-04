Видеофакт: отдых белорусов в разгар пандемии под Минском





Кто-то отправился за МКАД, чтобы побродить по безлюдным просторам, но столкнулся с неожиданным числом других "самоизолировавшихся".





Многие из тех, кто выехал на природу, жарят шашлыки – то есть проводят майские праздники традиционным образом без поправки на коронавирус. Многие, возможно, и не ожидали, что желающих в эти дни выбраться на природу окажется настолько много.





Минздрав и Sputnik напоминают, что на время пандемии лучше ограничить посещение мест массового скопления людей. А в теплые майские дни Минское море успело превратиться в одно из таких мест.



