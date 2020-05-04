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Панкратов о задержании директора завода: «Поначалу у всех были в основном пессимистические мысли. Оптимистов почти не было»

04.05.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Голкипер «Слуцк» Борис Панкратов рассказал о том, как в команде отреагировали на задержание директора местного завода.

– Зимой с клубом случилась неприятность – силовики задержали руководителя сахарного завода Николая Прудникова.

– Мы все очень расстроились. Палыч для команды – больше чем просто руководитель. Он сделал эту команду, помогал нам всегда, вкладывал душу свою в «Слуцк». В общем, делал все для нас. Благодаря ему, команда существовала вообще. Мы до последнего верили в то, что, может, это ошибка, что его не было на борту самолета, а если и был, то сейчас со всем разберутся и отпустят. Но со временем стало понятно, что ошибки нет.

И нам Палыча не хватает, конечно. Перед сезоном у нас всегда была встреча с Николаем Павловичем. Он спрашивал, какие у нас пожелания, какие проблемы, какие вопросы. Обстановка была дружеская. Он помогал нам и поддерживал нас. Все делал для команды и клуба. А сколько он сделал для деток? Построил стадион, где занимаются 250 детей. Они видят взрослую команду, которая идет на первом месте. И им хочется туда попасть. Это большое дело.

– Что в тот момент говорил Виталий Бунос?

– Надо отдать ему должное. Он сразу провел собрание и сказал: «Ребята, не волнуйтесь. Ваше дело работать на поле. Мое – в кабинетах. Клуб будет жить. Я сделаю для этого все». Ему все поверили. Почему? Просто до этого не было ситуаций, чтобы он подорвал к себе доверие. Виталий Степанович слово свое держит. Он как был всегда открытым, дружелюбным руководителем, таким и продолжает оставаться. Он очень спокойный, уравновешенный адекватный человек. Никогда голос не повысит. Если что-то надо объяснить, он разжует и разложит все по полочкам.

– Судя по тому, что недавно приехал Алан Короев, дела действительно налаживаются.

– Ну да. Он же не за просто так сюда приехал :).

– Собирались командой, обсуждали эту ситуацию?

– Конечно. Собирались, общались. Пытались прикинуть, как быть. Поначалу у всех были в основном пессимистические мысли. Оптимистов почти не было. Тем более концерн «Белгоспищепром» отказался [от поддержки клуба], и нам стали говорить, что никакой помощи не будет. Но Бунос сказал, чтобы мы не волновались, что он будет делать все, что надо, чтобы решать проблему, – сказал Панкратов.

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Голкипер «Слуцк» Борис Панкратов рассказал о том, как в команде отреагировали на задержание директора местного завода.
 
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