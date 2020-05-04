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По цене «двушки» в Минске. Сделали для вас подборку домов, в которых можно жить круглый год

04.05.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По итогам первого квартала 2020 года средняя цена квадратного метра двухкомнатной квартиры на вторичном рынке жилья была в пределах 1290 долларов в эквиваленте. То есть стандартная «двушка» в 60−65 квадратных метров обошлась бы покупателю в 77- 84 тысячи долларов. Но всегда есть те, пусть и в небольшом количестве, кто в качестве альтернативы городской квартире рассматривает дом в пригороде. REALTY.TUT.BY посмотрел, а что реально предлагают за эти деньги? Фото и цены домов — в материале.

д. Суковцы

Дом расположен в д. Суковцы в 24 км от МКАД (Слуцкое направление). Его площадь — 171 квадратный метр. Дом деревянный, двухуровневый, с камином и печью. Межкомнатные двери — массив сосны и дуба.


Фото: realt.by
 
 

Фото: realt.by

В доме есть сауна, русский бильярд, мебель, бытовая техника. Коммуникации: собственная скважина, вода холодная и горячая в доме, газовый котел на обслуживании, канализация местная. Участок — 25 соток. Есть гараж на две машины. Цена — 67 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

д. Затитова Слобода

Дом расположен в 60 км от МКАД (Пуховичское направление). Площадь дома — 110 квадратных метров. Строился в 2016 году из двойного бруса с утеплением эковатой.


Фото: realt.by
 
 

Фото: realt.by

В доме две спальни, кухня-гостиная, санузел, котельная, прихожая. Санузел: унитаз, умывальник, душевая кабина и бойлер Zanussi, стиральная машина в котельной. Дом полностью меблирован.


Фото: realt.by
 
 
 

Фото: realt.by

Участок — 25 соток, с ландшафтным дизайном и молодым низкорослым садом. На участке есть баня (постройки 2018 года), сарай, металлический гараж с подвалом, теплица, курятник, вольер, навес. Цена — 73 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by
 

д. Ялча

Дом расположен в 47 км от МКАД (Могилевское направление). Его площадь — 119 квадратных метров. Дом блочный (утеплен минеральной ватой), 2018 года постройки. Кровля из металлочерепицы.


Фото: realt.by
 
 

Фото: realt.by

В доме — две спальни, гостиная с рабочим камином и выходом на террасу, кухня, санузел, кладовка. Отопление паровое на твердом топливе, канализация — местная. Участок — 25 соток в частной собственности. Цена — 79,9 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by
 
 
 

Фото: realt.by

Фото: realt.by

К слову, выбор домов в такой ценовой категории невелик. В подборку мы взяли дома, подготовленные к круглогодичному проживанию, с большими по площади участками и в деревнях, где, в отличие от садоводческих кооперативов, можно прописаться.

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Теги: Минск
 
 
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