ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«1 мая на занятия не пришел никто, сегодня - три ученика». Родители - о том, что происходит в школах

04.05.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Больше двух недель назад президент сказал, что есть «неделя на раскачку» и дети должны вернуться за парты. TUT.BY решил узнать у родителей, сколько сейчас детей ходит на занятия и стало ли больше учеников в школах и гимназиях.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились. Поэтому могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс, — цитировала Александра Лукашенко 17 апреля его пресс-служба.

Кроме того не все понимают, как будут аттестованы дети. Каждый день родителям доводят новую информацию: например, тем, кто не посещает уроки, в журнале начали ставить «энки». Позже Министерство образования объяснило TUT.BY: все дети будут аттестованы. Тем, кто занимался с учителем онлайн, оценки не получает, годовая будет выставлена по результатам трех четвертей. Еще один вариант — дети могут прийти в школу в субботу или после уроков, чтобы учитель мог их оценить в четвертой четверти.

В первый день четвертой четверти, по данным Минобра, на занятия пришла примерно треть учеников — меньше всего в Минске. А изменилось ли что-то в школах после больших выходных? TUT.BY решил узнать у родителей, сколько сейчас детей ходит на уроки и стало ли больше учеников в школах и гимназиях.

Ребенок Надежды из Заславля не ходит в школу уже полтора месяца, она написала соответствующее заявление на имя директора.

— Каждый день собирают сведения на продленку, завтрак и обед, родители отписываются в Вайбере. Сегодня в классе 3 ученика из 28, а так стабильно ходит 3−4 человека, потому что у родителей нет возможности оставить детей дома, — рассказывает TUT.BY мама первоклассника Надежда.

Она отмечает: еще в марте многие одноклассники ее ребенка перестали посещать занятия, тогда в Беларуси было зарегистрировано менее 100 случаев заражения Covid-19, сегодня — 17 489.

— Никто не требует, чтобы дети вернулись в школу на занятия, наша учительница была расстроена, что пришлось работать в свой законный выходной 1 мая. Хорошо, что никто из детей не пришел, — говорит Надежда. — В родительском чате поднимают вопрос, кто пойдет из детей на уроки, родители пишут: «Мне здоровье ребенка важнее». В первом классе программу можно пойти дома, оценок не ставят, никто из-за этого не переживает и не накаляет обстановку. Что касается дистанционного обучения, тут хочется отметить учителей, они собрались вместе, нашли какую-то платформу и каждый день выкладывают аудио и видео. Мы продолжаем учиться. Родители не хотят, чтобы дети сидели в планшете и телевизоре. Так что наши дети заняты.

Ребенок Татьяны из Слуцка учится в пятом классе одной из городских гимназий. После длительных весенних каникул, как рассказывает наша собеседница, из 20 учеников в классе на занятия вышли только 6 человек.

— Сегодня на уроках тоже 6 детей, в параллельных классах такая же ситуация — по 5−6 человек. Например, 1 мая было четверо. Лично мой ребенок не ходит и мы даже не планируем его пускать до конца четверти. Что будет с аттестацией — не знаю, меня это мало волнует в данной ситуации, — говорит Татьяна и добавляет, что ее ребенок продолжает учиться дистанционно.

У Татьяны из Минска сын учится в 6-м классе. Большинство родителей приняли решение оставить детей домой во время пандемии.

 — Из 29 учеников ходило 8 человек, сегодня — 9−10, — говорит женщина. — Мой сын посещал школу одну неделю, с 20 по 27 апреля, а потом приняли решение оставить его дома, младшие дети тоже на изоляции. Число инфицированных растет каждый день, стало страшно, в связи с эпидемиологической ситуацией мы приняли такое решение.

По словам Татьяны, школа не ставит вопрос о том, все должны вернуться на занятия.

 — Дистанционное обучение вроде есть, но сложно услышать, что вообще говорит учитель в микрофон. Про аттестацию нам ничего не говорят, — говорит мама ученика 6-го класса. — Заявление написано до 10 мая, но пока ребенка не отправляем в школу.

Вчера Наталья из Минска узнала: у одного из учеников школы, где учится ее ребенок, коронавирус.

 — Об этом в Вайбере написал классный руководитель, по ее словам, 12 учителей ушли на самоизоляцию. Родители стали интересоваться: преподавали ли наши учителя в том классе, где у ребенка коронавирус. Оказалось, да. Мой ребенок до сих пор не ходит в школу, из 33 учеников на уроках только 3, — отмечает Наталья.

Женщина не понимает, как будут аттестоваться дети. Она слышала про вариант, что школьники могут прийти после уроков или в субботу, как это будет выглядеть на практике, она не знает.

— Классный руководитель пишет, что учителя будут входить в положение, но как будет — неизвестно, — говорит Наталья.

Опрос

А ваш ребенок пошел в школу?

309 голосов

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше двух недель назад президент сказал, что есть «неделя на раскачку» и дети должны вернуться за парты. TUT.BY решил узнать у родителей, сколько сейчас детей ходит...
 
Новости дня
Новости
 
В Мингорисполкоме рассказали, почему в столице до сих пор не отключили отопление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика