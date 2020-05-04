«1 мая на занятия не пришел никто, сегодня - три ученика». Родители - о том, что происходит в школах

Источник материала: Tut.by

Больше двух недель назад президент сказал, что есть «неделя на раскачку» и дети должны вернуться за парты. TUT.BY решил узнать у родителей, сколько сейчас детей ходит на занятия и стало ли больше учеников в школах и гимназиях.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились. Поэтому могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс, — цитировала Александра Лукашенко 17 апреля его пресс-служба.

Кроме того не все понимают, как будут аттестованы дети. Каждый день родителям доводят новую информацию: например, тем, кто не посещает уроки, в журнале начали ставить «энки» . Позже Министерство образования объяснило TUT.BY: все дети будут аттестованы. Тем, кто занимался с учителем онлайн, оценки не получает, годовая будет выставлена по результатам трех четвертей . Еще один вариант — дети могут прийти в школу в субботу или после уроков, чтобы учитель мог их оценить в четвертой четверти.

В первый день четвертой четверти, по данным Минобра, на занятия пришла примерно треть учеников — меньше всего в Минске. А изменилось ли что-то в школах после больших выходных? TUT.BY решил узнать у родителей, сколько сейчас детей ходит на уроки и стало ли больше учеников в школах и гимназиях.

Ребенок Надежды из Заславля не ходит в школу уже полтора месяца, она написала соответствующее заявление на имя директора.

— Каждый день собирают сведения на продленку, завтрак и обед, родители отписываются в Вайбере. Сегодня в классе 3 ученика из 28, а так стабильно ходит 3−4 человека, потому что у родителей нет возможности оставить детей дома, — рассказывает TUT.BY мама первоклассника Надежда.

Она отмечает: еще в марте многие одноклассники ее ребенка перестали посещать занятия, тогда в Беларуси было зарегистрировано менее 100 случаев заражения Covid-19, сегодня — 17 489 .

— Никто не требует, чтобы дети вернулись в школу на занятия, наша учительница была расстроена, что пришлось работать в свой законный выходной 1 мая. Хорошо, что никто из детей не пришел, — говорит Надежда. — В родительском чате поднимают вопрос, кто пойдет из детей на уроки, родители пишут: «Мне здоровье ребенка важнее». В первом классе программу можно пойти дома, оценок не ставят, никто из-за этого не переживает и не накаляет обстановку. Что касается дистанционного обучения, тут хочется отметить учителей, они собрались вместе, нашли какую-то платформу и каждый день выкладывают аудио и видео. Мы продолжаем учиться. Родители не хотят, чтобы дети сидели в планшете и телевизоре. Так что наши дети заняты.

Ребенок Татьяны из Слуцка учится в пятом классе одной из городских гимназий. После длительных весенних каникул, как рассказывает наша собеседница, из 20 учеников в классе на занятия вышли только 6 человек.

— Сегодня на уроках тоже 6 детей, в параллельных классах такая же ситуация — по 5−6 человек. Например, 1 мая было четверо. Лично мой ребенок не ходит и мы даже не планируем его пускать до конца четверти. Что будет с аттестацией — не знаю, меня это мало волнует в данной ситуации, — говорит Татьяна и добавляет, что ее ребенок продолжает учиться дистанционно.

У Татьяны из Минска сын учится в 6-м классе. Большинство родителей приняли решение оставить детей домой во время пандемии.

— Из 29 учеников ходило 8 человек, сегодня — 9−10, — говорит женщина. — Мой сын посещал школу одну неделю, с 20 по 27 апреля, а потом приняли решение оставить его дома, младшие дети тоже на изоляции. Число инфицированных растет каждый день, стало страшно, в связи с эпидемиологической ситуацией мы приняли такое решение.

По словам Татьяны, школа не ставит вопрос о том, все должны вернуться на занятия.

— Дистанционное обучение вроде есть, но сложно услышать, что вообще говорит учитель в микрофон. Про аттестацию нам ничего не говорят, — говорит мама ученика 6-го класса. — Заявление написано до 10 мая, но пока ребенка не отправляем в школу.

Вчера Наталья из Минска узнала: у одного из учеников школы, где учится ее ребенок, коронавирус.

— Об этом в Вайбере написал классный руководитель, по ее словам, 12 учителей ушли на самоизоляцию. Родители стали интересоваться: преподавали ли наши учителя в том классе, где у ребенка коронавирус. Оказалось, да. Мой ребенок до сих пор не ходит в школу, из 33 учеников на уроках только 3, — отмечает Наталья.

Женщина не понимает, как будут аттестоваться дети. Она слышала про вариант, что школьники могут прийти после уроков или в субботу, как это будет выглядеть на практике, она не знает.

— Классный руководитель пишет, что учителя будут входить в положение, но как будет — неизвестно, — говорит Наталья.

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