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Как укрепить иммунитет при инфекции Covid-19

04.05.2020 19:08 — Новости о Коронавирусе | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Как укрепить иммунитет при инфекции Covid-19, рассказала кандидат медицинских наук Татьяна Фомина.

Иммунитет – устойчивость организма к воздействию инфекционных и неинфекционных агентов, обладающих свойствами чужеродных антигенов, – в организме обеспечивается центральными и периферическими иммунными органами. К центральным органам иммунитета относятся вилочковая железа (тимус), костный мозг, миндалины в глотке и пейеровы бляшки в тонком кишечнике и прямой кишке. К периферическим – селезенка, лимфоузлы и кровь. Важнейшими клетками иммунной системы считаются лимфоциты, макроциты и моноциты.

Так как коронавирус вначале внедряется в слизистые оболочки, интерес представляют иммунитет слизистых ЛОР-органов, конъюнктива глаз, бронхов, желудочно-кишечного тракта и кожи с имеющимися микротравмами. 70-80% иммунных клеток сосредоточены именно в кишечнике: в слизистых оболочках тонкой кишки (пейеровы бляшки), в лимфоидных фолликулах аппендикса, в лимфоцитах собственного слоя и внутри эпителия кишечника.

Секреторный иммуноглобулин А, который вырабатывается в собственном слое кишечника, препятствует «приклеиванию» вируса к слизистой оболочке кишки и проникновению его в кровь, стимулирует антибактериальную активность фагоцитов и лимфоцитов, связывает пищевые аллергены. Также лимфоидная ткань вырабатывает антитела (лимфоциты T, B, G и другие).

При поражении вирусом Covid-19 лимфоидной ткани кишечника она перестает вырабатывать лимфоциты и иммуноглобулины. А так как дыхательная и кишечная трубки закладываются из одного ростка и имеют единую иммунную систему, то и развивается двусторонняя пневмония.

Из ведущей роли пищеварительного тракта в заражении вирусом Covid-19 вытекает необходимость употребления продуктов питания с бактерицидными свойствами.

Наиболее эффективным из них является чеснок, помогающий убивать вирусы и другую патогенную микрофлору. Из-за раздражающего действия сырого чеснока на слизистые оболочки предпочтительно принимать его в виде чесночной воды.

Из множества рецептов ее приготовления наиболее безвредным является способ кандидата медицинских наук из г.Ташкента Ш.А. Халилова. Утром очищенная долька чеснока режется поперек пополам и заливается 1 л воды в фарфоровом чайнике. К вечеру настой готов. Пить рекомендуется по 2/3 стакана перед сном на пустой желудок, то есть через 3-4 часа после ужина в течение 1 месяца. Ежедневно утром следует готовить свежую порцию чесночной воды, т. к. свойства ее меняются в зависимости от окружающей среды. Такая вода денатурирует белки оболочки вируса, делая его антигены видимыми для иммунной системы человека.

Полезны для тканевого иммунитета желудочно-кишечного тракта и молочно-кислые продукты, содержащие пробиотики (полезную кишечную микрофлору). К ним относятся «Actimel» и натуральные биойогурты «Активиа», «Греческий», термостатные йогурты «Danon». Они также содержат молочный сахар – пищу для дружественных нам бактерий. Он присутствует и в квашеной капусте, которая чистит кишечник, стимулируя его движение, сорбирует токсины, предотвращая гнилостные процессы в нем и распад белков, формирующий иммунные антигены. Поэтому мясо и рыба должны дополняться свежими и квашеными овощами, зеленью.

Эффективен для укрепления иммунитета при респираторных заболеваниях и корень имбиря. Высокое содержание в нем витаминов А, С и группы В, а также йода, цинка, кальция, фитонцидов и противогрибковых веществ, повышает сопротивляемость организма к различным заболеваниям. Используя имбирь (даже маринованный и сухой) в небольших количествах, будьте осторожны с ним при аллергии, болезнях сердца, печени, эрозивно-язвенных процессах, при повышенной температуре, во 2-м и 3-м триместрах беременности. Заменить имбирь может хрен, которым можно просто дышать, открыв баночку, и он будет защищать легкие.

В помощь иммунитету хороши также голубика свежая и замороженная, сок голубики, черника, богатые антоцианидами и витамином С, микроэлементами и антиоксидантами; ягоды малины и ее ветви и листья, обладающие аспириноподобными свойствами; калина, брусника, шиповник, черная смородина. Их дополнят и ощелачивающая организм клюква, лимон с хорошо помытой кожурой, богатые не только витамином С, но и фитонцидами, микроэлементами.

Давно известно, что куркума и ее куркумин (но не более 3-4 г в сутки!) способны вылечить не только вирусные, но и бактериальные и грибковые инфекции.

При отсутствии аллергии на продукты пчеловодства для повышения антивирусного иммунитета можно использовать прополис. Его жуют или рассасывают (кусочек чуть больше величины спичечной головки) 1-2 раза в день, либо используют в виде спиртовой настойки в течение 10-15 дней (в холодное время года можно использовать ежемесячно). При этом прополис будет оказывать еще и антистрессовое, успокаивающее воздействие.

Ввиду активизации свертывающей системы крови при воздействии коронавирусов полезной будет настойка софоры японской, богатой флавоноидами и алкалоидами. Рутин, содержащийся в плодах софоры японской, предупреждает образование тромбов, сохраняет прочность кровеносных сосудов. Кверцетин софоры – мощный антиоксидант и бактерицидное средство, а эфирные масла повышают выработку антител и успокаивают нервную систему.

Препараты эхинацеи пурпурной, богатой железом, кальцием, кремнием, а также исцеляющими эфирными маслами и природными антиоксидантами, повышают иммунитет, не вызывая аутоиммунной агрессии, и обладают противовирусными и противовоспалительными свойствами.

Для формирования хорошего иммунитета важно поступление достаточного количества правильных жиров в организм. Ежедневно необходимо употреблять 6-7 г сливочного масла, 1-2 ложки рыбьего жира, 3-4 шт. грецких орехов, 2-3 ст. л. нерафинированного растительного масла женщинам, а мужчинам – 1-2 ст. л. Это улучшает сократительную функцию желчного пузыря и нормализует выработку ферментов поджелудочной железы и кишечных желез.

Для активации иммунной системы, помимо витамина С (суточная норма – 90-110 мг для мужчин и 75-90 мг для женщин), ключевую роль играет витамин D. Небольшое его количество содержится в лососе, сельди, печени трески, рыбьем жире. Но основное его количество организм синтезирует при попадании солнечных лучей на кожу. С 1 года до 70 лет человеку необходимо в среднем 600 МЕ витамина D в сутки, для лиц старше 70-ти – 800 МЕ в сутки.

В осенне-зимний период и ранней весной на холод чувствительно реагирует главный орган иммуногенеза – вилочковая железа (тимус), вырабатывающая Т-лимфоциты. Ее состояние в этот период могут улучшить препараты цинка. Дневная норма цинка для мужчин – 11-14 мг, для женщин – 8-10 мг. Богаты цинком устрицы, креветки, тыквенные и подсолнечные семечки, кунжут, говядина, сыр, бобовые и шоколад. Препараты цинка сокращают продолжительность острых инфекций нижних дыхательных путей.

Существуют и синтетические препараты, разработанные на основе природного сырья, способные значительно повысить иммунитет при вирусных инфекциях. Наиболее эффективным из них является открытый Лоуренсом в 1948 году трансфер фактор. Трансфер фактор – это совокупность низкомолекулярных белков из молозива коров и желтков куриных яиц. Этот фактор переноса несет огромную информацию о болезнях животных и человека, активизирует Т-хелперы – лимфоциты, которые подавляются вирусом Covid-19, стимулирует выработку иммуноглобулина А, защищает слизистые оболочки, обучает иммунную систему находить вирусы и нейтрализовать их.

Важным фактором иммунной защиты слизистых у животных и человека является лизоцим. В норме он присутствует в слюне и слезной жидкости, в слизистой носа, в плацентарной жидкости, в костном мозге, в молоке, в моче, в пищеварительном тракте. В его состав входят 20 аминокислот, а это значит, что для синтеза лизоцима с пищей должны поступать растительные и животные белки, т. к. именно животные белки содержат 8 незаменимых аминокислот. Поэтому веганы, полностью исключающие из рациона животный белок, сильнее подвержены вторжению инфекции.

Антибактериальный эффект действия лизоцима связан с ферментативным лизисом (растворением) клеточной стенки микробов или встраиванием в стенку бактерии, образуя в ней поры и лишая бактерии естественной защиты. Фрагменты разрушенных микробных клеток запускают активацию иммунитета. Обладая сродством к молекулам Т-хелперов, лизоцим становится мишенью для вирусов ВИЧ-1 и Covid-19, подавляя их воспроизведение.

В аптеках РБ имеются различные препараты лизоцима для рассасывания, которые также стимулируют выработку иммуноглобулина А – защитника слизистых оболочек. Лизоцим также подавляет рост дрожжевых грибков и способствует выработке интерферона.

Интерфероны – это защитные белки, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса. Они активируют клеточные белки или индуцируют выработку собственных интерферонов, блокирующих воспроизведение вируса. Но не у всех людей в организме достаточно интерферонов, поэтому рекомендуется использование их синтетических индукторов в виде назальных форм.

Мощное воздействие на иммунитет оказывает нервная система. Пока у организма есть ресурсы бороться с нервно-психическим напряжением, стресс может стимулировать работу иммунной системы. Но при длительном или хроническом стрессе уменьшается продукция иммунных клеток, и люди становятся восприимчивы к инфекционным заболеваниям. Помимо этого, избыток гормона кортизола при хроническом стрессе заставляет нейроглию (волокна, окружающие нейроны) вырабатывать цитокины (провоспалительные белки), повреждающие нейроглию. Вследствие этого в нервной системе начинаются цепные реакции воспаления, продуцирующие все больше цитокинов, повышающие риск депрессии и снижающие иммунитет.

В связи с этим положительное воздействие на иммунитет окажут баня и физические упражнения, снижающие уровень кортизола и увеличивающие нейротрофический фактор мозга, необходимый для роста здоровых его клеток.

Меньше шансов на развитие депрессии и снижение иммунитета имеют люди-«жаворонки», рано пробуждающиеся и рано ложащиеся спать.

Поддержать нервную систему в уравновешенном состоянии помогают любимая музыка и танцы, при которых отмечается рост эндорфинов («гормона счастья») в нервной ткани.

Естественный и устойчивый иммунитет вырабатывается в условиях здорового и подвижного образа жизни, у людей, полноценно питающихся и не страдающих дефицитом сна.

В условиях пандемии Covid-19 его поддержат соблюдение санитарно-гигиенических норм жизни, отсутствие паники и умножение позитива в условиях ограничения общения и передвижения.

И всегда помните: жизнь прекрасна и за черной ее полосой, даже очень широкой, всегда неизменно следует светлая! Пусть яркое солнце и теплое лето помогут нашему иммунитету восстановиться для борьбы за жизнь!

Как укрепить иммунитет при инфекции Covid-19

Author: Редактор сайта

Как укрепить иммунитет при инфекции Covid-19

Редактор сайта

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Как укрепить иммунитет при инфекции Covid-19, рассказала кандидат медицинских наук Татьяна Фомина. Иммунитет – устойчивость организма Сообщение Как укрепить...
 
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