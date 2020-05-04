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"Дожить бы до конца пандемии"! В Беларуси стало почти невозможно лечиться

04.05.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже полтора месяца в беларусские больницы кладут почти исключительно экстренных пациентов. Пройти обследование и получить квалифицированную помощь амбулаторно тоже практически невозможно.

"Дожить бы до конца пандемии"! В Беларуси стало почти невозможно лечиться
Еще 16 марта Минздрав поручил медучреждениям “ограничить с учётом имеющихся возможностей” мероприятия по диспансеризации, плановые вакцинации, скрининговые мероприятия и оказание реабилитационной помощи. Уже полтора месяца медики кладут в больницы преимущественно экстренных пациентов. 

Многим пришлось на неопределённый срок отложить запланированные операции и обследования, а с обострениями хронических заболеваний справляться дома.
 

“Продержаться бы до конца пандемии”

— У моей 55-летней мамы недавно начались серьёзные проблемы с сердцем и пищеварительной системой. В поликлинике не могут поставить точный диагноз и назначить лечение, потому что нужны обследования, — рассказывает Еврорадио минчанка Ирина. — Например, ей надо пройти колоноскопию [эндоскопическое исследование кишечника. — Еврорадио]. Но дать направление врачи не могут из-за отмены плановых обследований. При этом мама почти ничего не может есть, похудела до 44 кг и сидит на лекарствах, которые не очень ей помогают.

В связи с эпидемиологической ситуацией обследования перенесли на неопределённый срок. Заболевшая женщина — астматик, то есть в группе риска по COVID-19, поэтому и сама опасается больниц и поликлиник. Но без медицинской помощи симптомы прогрессируют, их обострение уже заставляло родных обращаться в скорую помощь.

— Скрещиваем пальцы, чтобы состояние, хоть оно и тяжёлое уже сейчас, продержалось на таблетках до конца пандемии. В любой больнице сейчас высокий риск подцепить коронавирус. А у мамы астма, ишемической болезнь сердца, гипертензия... Если бы изначально выделили несколько учреждений, где принимали бы только плановых больных, возможно, всё было бы проще, — считает Ирина.


“Если и нас “закроют”, кто сможет помочь?”

— Да, сейчас медучреждения госпитализируют только больных, которым экстренно нужна помощь, когда есть угроза жизни человека, — подтверждает Еврорадио хирург минского РНПЦ “Кардиология”.

РНПЦ пока считается “чистым” от коронавируса медучреждением, но работа там также претерпела изменения. В “Кардиологии” в одних отделениях нагрузка снизилась из-за отмены плановых госпитализаций, а в других — заметно возросла.

— Это касается операций. Мы проводим весь спектр операций, связанных с нашим профилем, плюс сейчас увеличилась нагрузка по пациентам с острым коронарным синдромом. То есть, мы оказываем помощь тем пациентам в прединфарктном состоянии, которых раньше госпитализировали в БСМП и другие больницы. 

Сейчас в этих больницах COVID-19, и пациентов привозят к нам, — делится врач. — Также в наших отделениях остаются больные под наблюдением и на реабилитации — ранее это осуществлялось в Аксаковщине и 4-й больнице, там есть реабилитационные центры. 

Каждый пациент сейчас — потенциально инфицированный, поэтому работники РНПЦ “Кардиология” работают в средствах индивидуальной защиты. Хирург говорит, что к ним уже поступали несколько больных, у которых впоследствии подтвердился COVID-19, — их изолировали в боксы и перенаправили в другие медучреждения. 


Проблема в том, что новый вирус зачастую поражает именно сердечно-сосудистую систему и обостряет хронические сердечные и легочные патологии.

— РНПЦ стараются оставить “чистыми” от COVID-19 до последнего. Если и нас “закроют”, кто сможет оказывать такого рода помощь? Но ситуация очень сложная. Заболевают и наши врачи, — добавляет сотрудник РНПЦ “Кардиология”. — Не только из-за работы с пациентами. У многих сотрудников есть жёны, мужья в других медучреждениях.
 
 
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Уже полтора месяца в беларусские больницы кладут почти исключительно экстренных пациентов. Пройти обследование и получить квалифицированную помощь амбулаторно...
 
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