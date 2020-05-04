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Еще один "рецепт" от COVID-19: в Минске не отключают отопление из-за "эпидемиологической ситуации"

04.05.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решение о завершении отопительного сезона в Минске планируют принять на этой неделе



Рассмотреть вопрос о завершении отопительного сезона и принять соответствующее решение столичные власти намерены в течение нынешней недели, сообщил агентству «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

По его словам, отключать отопление в столице не спешат, видя сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. Затяжной отопительный сезон — профилактическая мера, направленная на предупреждение простуд.

— Мы заботимся о наших жителях. Кто-то из горожан сейчас находится на самоизоляции, кто-то дома на больничном, кто-то с маленькими детьми. Потому очень осторожно относимся к вопросу отключения отопления, — сказал А. Дорохович.


Он добавил, что в столице в условиях пандемии коронавируса пошли не путем запретов, а путем создания безопасных условий. С этой целью пустили больше общественного транспорта, чтобы избежать скопления людей в салонах, стали обрабатывать дезсредствами улицы, остановки, подъезды жилых домов и др. 

Хоть дополнительные мероприятия и затратны для бюджета, но дают положительный эффект, уверены столичные власти.
 
Теги: Минск
 
 
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Решение о завершении отопительного сезона в Минске планируют принять на этой неделе
 
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