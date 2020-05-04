







Минск-Новости » заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Рассмотреть вопрос о завершении отопительного сезона и принять соответствующее решение столичные власти намерены в течение нынешней недели, сообщил агентству «» заместитель председателя Мингорисполкома





По его словам, отключать отопление в столице не спешат, видя сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. Затяжной отопительный сезон — профилактическая мера, направленная на предупреждение простуд.





— Мы заботимся о наших жителях. Кто-то из горожан сейчас находится на самоизоляции, кто-то дома на больничном, кто-то с маленькими детьми. Потому очень осторожно относимся к вопросу отключения отопления, — сказал А. Дорохович.









Он добавил, что в столице в условиях пандемии коронавируса пошли не путем запретов, а путем создания безопасных условий. С этой целью пустили больше общественного транспорта, чтобы избежать скопления людей в салонах, стали обрабатывать дезсредствами улицы, остановки, подъезды жилых домов и др.





Хоть дополнительные мероприятия и затратны для бюджета, но дают положительный эффект, уверены столичные власти.