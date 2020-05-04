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Надежда Мелешко: «В прошлом году у мужа была двусторонняя пневмония. Где слабо, там и рвется… И вот этот вирус прицепился»
04.05.2020 17:34 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Супруга хоккеиста Дмитрия Мелешко Надежда рассказала о
— У людей, которые проходят
— Я не боюсь коронавируса — я боюсь любой инфекции.
Куда бы я ни выходила по необходимости — а сейчас это поездки либо на химиотерапию, либо на анализы, всегда надеваю маску, перчатки, беру с собой антисептик. Такой образ жизни, который сейчас ведут многие, я начала вести задолго до коронавируса.
— На прошлой неделе у вашего мужа выявили коронавирус. Как вы эту ситуацию восприняли?
— Истерики не было, но я очень расстроилась. Коронавирус бьет по легким, а это не его сильная сторона: в прошлом году у мужа была двусторонняя пневмония. Где слабо, там и рвется… И вот этот вирус прицепился. Откуда — непонятно. Как только Дима почувствовал недомогание, он сразу же переехал в квартиру друзей, которая пустовала. Хотя в любом случае мы общались.
К счастью, мы с детьми не заразились — уже пришли
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Надежда Мелешко: «В прошлом году у мужа была двусторонняя пневмония. Где слабо, там и рвется… И вот этот вирус прицепился»
Супруга хоккеиста Дмитрия Мелешко Надежда рассказала о заболевании мужа.
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