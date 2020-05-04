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Лукашенко: В Беларуси хватает масок и лекарств на фоне COVID-19

04.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси достаточно средств защиты и лекарств, заявил президент Александр Лукашенко. Он отметил, что сейчас люди не носят маски где попало, а стараются надевать их только в общественных местах, сообщает БЕЛТА.

«Сегодня уже средства защиты мы экспортируем. Скажу откровенно, и люди молодцы», – сказал Лукашенко на совещании об эпидемиологической ситуации в стране.

Глава государства поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за оказанную помощь. «Си Цзиньпину спасибо, отозвался на мою просьбу. Прислал нам один станок, сейчас второй – для масок, респираторов. У нас будут целые фабрики благодаря этой помощи», – добавил он.

Лукашенко также подчеркнул, что врачи «научились работать». По его словам, республике удается сдерживать заболеваемость в целом.

Ранее пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко не сдавал анализы на коронавирус. По ее словам, «в этом нет никакой необходимости».



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В республике удается сдерживать заболеваемость в целом, отметил президент.
 
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