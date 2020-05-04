Лукашенко: В Беларуси хватает масок и лекарств на фоне COVID-19

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси достаточно средств защиты и лекарств, заявил президент Александр Лукашенко. Он отметил, что сейчас люди не носят маски где попало, а стараются надевать их только в общественных местах, сообщает БЕЛТА .

«Сегодня уже средства защиты мы экспортируем. Скажу откровенно, и люди молодцы», – сказал Лукашенко на совещании об эпидемиологической ситуации в стране.

Глава государства поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за оказанную помощь. «Си Цзиньпину спасибо, отозвался на мою просьбу. Прислал нам один станок, сейчас второй – для масок, респираторов. У нас будут целые фабрики благодаря этой помощи», – добавил он.

Лукашенко также подчеркнул, что врачи «научились работать». По его словам, республике удается сдерживать заболеваемость в целом.