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Лукашенко: В Беларуси хватает масок и лекарств на фоне COVID-19
04.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси достаточно средств защиты и лекарств, заявил президент Александр Лукашенко. Он отметил, что сейчас люди не носят маски где попало, а стараются надевать их только в общественных местах, сообщает
«Сегодня уже средства защиты мы экспортируем. Скажу откровенно, и люди молодцы», – сказал Лукашенко на совещании об эпидемиологической ситуации в стране.
Глава государства поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за оказанную помощь. «Си Цзиньпину спасибо, отозвался на мою просьбу. Прислал нам один станок, сейчас второй – для масок, респираторов. У нас будут целые фабрики благодаря этой помощи», – добавил он.
Лукашенко также подчеркнул, что врачи «научились работать». По его словам, республике удается сдерживать заболеваемость в целом.
Ранее пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что
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В республике удается сдерживать заболеваемость в целом, отметил президент.
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