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Лукашенко и Додон поделились опытом борьбы с коронавирусом
04.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Борьбу с коронавирусом обсудили главы Беларуси и Молдовы. Впервые беседа президентов прошла в формате видеоконференции, передает телеканал «МИР 24».
Александр Лукашенко отметил работу врачей и рассказал коллеге, что у его страны уже есть хороший опыт в борьбе с инфекцией. Также, по словам белорусского лидера, сейчас важно думать и об экономических последствиях пандемии.
«Я уверен, что вы справитесь с этой пандемией, и мы тоже. Кстати, у нас 4121 случай зарегистрирован, уже 1500 выздоровело. К сожалению, 128 случаев есть, люди ушли из жизни», – отметил Додон.
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Белорусский лидер также отметил, что сейчас важно думать и об экономических последствиях пандемии.
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