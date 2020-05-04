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Лукашенко и Додон поделились опытом борьбы с коронавирусом

04.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Борьбу с коронавирусом обсудили главы Беларуси и Молдовы. Впервые беседа президентов прошла в формате видеоконференции, передает телеканал «МИР 24».

Александр Лукашенко отметил работу врачей и рассказал коллеге, что у его страны уже есть хороший опыт в борьбе с инфекцией. Также, по словам белорусского лидера, сейчас важно думать и об экономических последствиях пандемии.

«Цыплят по осени считают. Сейчас только ленивый не бросает в меня камни по тому, как мы лечим людей, как мы себя ведем в этой сложной обстановке. Но я всегда говорю, что каждый поступает сообразно тому, как складывается ситуация. Мы с вами люди небогатые, и нам надо постоянно думать о том, что будет потом», – сказал Лукашенко.

«Я уверен, что вы справитесь с этой пандемией, и мы тоже. Кстати, у нас 4121 случай зарегистрирован, уже 1500 выздоровело. К сожалению, 128 случаев есть, люди ушли из жизни», – отметил Додон.



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Белорусский лидер также отметил, что сейчас важно думать и об экономических последствиях пандемии.
 
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