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Румас призвал мировые державы прекратить спекуляции лекарствами на фоне пандемии

04.05.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас призвал сделать вакцину от коронавируса доступной всем странам. Об этом он заявил в ходе саммита Движения неприсоединения, организованного в понедельник в формате видеоконференции по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

— Беларусь выступает за доступность для всех будущей вакцины против коронавируса, а также призывает принять меры по предотвращению спекуляций и чрезмерного накопления запасов лекарств, товаров, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом, — сказал Румас.

Белорусский премьер-министр также напомнил, что страны ЕАЭС ранее призвали все государства прекратить торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции, а также неукоснительно следовать нормам международного права, пишет TUT.BY

По данным Лондонской школы гигиены и тропической медицины, в настоящее время в мире более 100 проектов по разработке вакцины от коронавируса COVID-19.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что успех в борьбе с коронавирусом в мире зависит не столько от скорости разработки необходимых лекарств против патогена, сколько от того, насколько равно они будут распределены в мире.

«Никто из нас не может считать приемлемым мир, где одни люди защищены, в то время как другие подвергаются опасности», — заявил он в понедельник в выступлении на созванной по инициативе ВОЗ и Еврокомиссии международной донорской онлайн-конференции.

Участники форума за первый день собрали 7,4 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса и других средств борьбы с пандемией, сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты, скорее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца 2020 года. По его словам, в настоящее время ведется активная разработка препарата. На вопрос журналистов, как он отнесется к созданию вакцины в другом государстве, американский лидер ответил, что ему все равно.

Но аналитики не исключают, что политика Трампа — «Америка прежде всего» — создает риски относительно доступа других государств к лекарству США. Вашингтон может попытаться получить выгоду от вакцины или будет распространять ее выборочно.

К примеру, США могут ограничить доступ Китая к вакцине, который в последнее время американская сторона обвиняет в распространении вируса, сокрытии информации о нем и даже в его возможном создании.


Как считают в США, Пекин намеренно скрыл серьезность пандемии для того, чтобы успеть накопить необходимые медикаменты для лечения больных. «Китай увеличил импорт и сократил экспорт предметов медицинского назначения», — сказали источники агентства Associated Press со ссылкой на документы Министерства внутренней безопасности США.

Согласно данным анализа, Пекин якобы попытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. За прошедшее время в мире заразились COVID-19 более 3,5 млн человек, свыше 247 тыс. умерли. По состоянию на 4 мая число заразившихся в Беларуси составило 17 489, умерших — 103.
 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас призвал сделать вакцину от коронавируса доступной всем странам. Об этом он заявил в ходе саммита Движения неприсоединения,...
 
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