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Названы способы, как не заразиться коронавирусом через продукты
04.05.2020 20:22 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Коронавирусы распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но есть и через кишечник, рассказал академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.
Он также пояснил, как не заразиться COVID-19 через продукты и воду,
По словам эксперта, защититься от COVID-19 помогают классические способы.
Ершов также рассказал, что вода должна быть обязательно очищенной ((например, при помощи кипячения или фильтрования).
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Коронавирусы распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но есть и через кишечник, рассказал академик РАН, вирусолог Феликс Ершов. Он также...
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