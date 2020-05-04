Названы способы, как не заразиться коронавирусом через продукты

Источник материала: ОНТ

Коронавирусы распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но есть и через кишечник, рассказал академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

Он также пояснил, как не заразиться COVID-19 через продукты и воду, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, защититься от COVID-19 помогают классические способы.

Ершов также рассказал, что вода должна быть обязательно очищенной ((например, при помощи кипячения или фильтрования).

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